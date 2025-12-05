Jóvenes Construyendo el Futuro: este será el nuevo monto que recibirán los becarios en 2026

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) anunció oficialmente que en 2026 habrá un incremento en el apoyo económico para todos los becarios. La actualización se realizará con base en el ajuste al salario mínimo que entrará en vigor el año entrante, tal como ocurre tradicionalmente con este programa.

Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, el programa ofrece una capacitación laboral de 12 meses en un centro de trabajo, además de afiliación al IMSS durante todo el proceso.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BECARIOS EN 2026?

Actualmente, los becarios reciben 8 mil 480 pesos mensuales, pero a partir de 2026 su apoyo aumentará 13 por ciento, el mismo porcentaje de incremento aplicado al salario mínimo. Por lo tanto, el monto será de 9 mil 582 pesos mensuales. Con esta cifra, los aprendices recibirán más de 300 pesos por día laborado, sin contar fines de semana.

UN APOYO QUE SIGUE CRECIENDO

Además de la beca mensual, los beneficiarios continúan recibiendo

Afiliación al IMSS durante los 12 meses de capacitación.

de capacitación. Supervisión de avances y oportunidades laborales.

Inclusión de jóvenes con discapacidad, según disponibilidad de centros de trabajo.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE EN 2026?

La convocatoria permanece abierta para jóvenes que cumplan con

Tener entre 18 y 29 años

No estudiar ni trabajar

Contar con identificación y documentos básicos

Realizar su registro en la plataforma oficial

¿CÓMO INSCRIBIRTE EN JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Entra a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ve a la sección de aprendices y selecciona la opción para " generar folio ".

". Llena tus datos con tu CURP, correo electrónico, número de teléfono y código postal.

Confirma tu situación indicando que no estudias ni trabajas y acepta el aviso de privacidad y las Reglas de Operación.

Da clic en el botón para crear tu folio de registro.

Consulta tu bandeja de entrada del correo para recibir el mensaje con las instrucciones para validar tu correo y continuar.

Sigue los pasos del correo para establecer una contraseña e ingresar a tu cuenta en la plataforma.

Finaliza tu registro: dentro del portal, sube tu fotografía y adjunta los documentos que se solicitan.

Selecciona un centro de trabajo: Elige el lugar donde deseas capacitarte y espera la confirmación de tu inscripción.

En conclusión, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento importante en 2026, lo que permitirá que los aprendices reciban un apoyo económico más alto y acorde al salario mínimo. Con este ajuste, el programa busca fortalecer la capacitación laboral y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes que buscan incorporarse al mundo del trabajo. El incremento busca mantener el valor real del apoyo y fortalecer la inserción laboral de los jóvenes que participan en la capacitación.