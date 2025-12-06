Cientos arriban al Centro Histórico para festejo por 7 años de la 4T: ¿en dónde se puede ver en VIVO?

La mañana de este sábado 6 de diciembre, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió en punto de encuentro para cientos de personas provenientes de diversas entidades del país, quienes arribaron para participar en la celebración por los siete años del triunfo de Morena en las elecciones presidenciales, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Zócalo capitalino retumbó con los gritos de "¡presidenta, presidenta!" mientras Sheinbaum regresaba de su primer viaje a Estados Unidos, donde sostuvo un encuentro con el presidente Donald Trump y participó en actividades relacionadas con el sorteo del Mundial 2026. A su llegada, la mandataria lideró el evento que marca siete años de la llamada Cuarta Transformación.

CIENTOS ARRIBAN AL CENTRO HISTÓRICO PARA FESTEJO POR 7 AÑOS DE LA 4T

El acto de este sábado fue convocado tras las recientes marchas de la Generación Z, surgidas tras el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre. En un video difundido en sus redes sociales, la presidenta llamó a "defender las conquistas del pueblo" e invitó a la ciudadanía a concentrarse en el Zócalo.

Desde Oaxaca, Chiapas, Sonora, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Campeche, Guerrero, Puebla y otras entidades, simpatizantes y militantes de Morena llegaron en camiones a la capital. Representantes de al menos siete contingentes relataron que sus traslados se realizaron con cooperaciones voluntarias y aportaciones propias, pese a los riesgos de viajar de noche y las incomodidades de los trayectos largos.

Oaxaca se convirtió en uno de los grupos más numerosos. Decenas de personas viajaron hasta 12 horas desde comunidades como Buenos Aires, El Apompo y San Juan Colorado.

Desde Sonora, 50 personas afirmaron haber costeado su viaje por convicción. Además, un contingente de alrededor de 300 personas desde Guanajuato también logró trasladarse gracias a aportaciones voluntarias.

EL AVANCE DE LOS CONTINGENTES HACIA EL ZÓCALO

Con música, banderas, playeras guindas, pancartas, lonas y trajes típicos, los grupos se congregaron sobre Avenida Juárez, entre Eje Central y Paseo de la Reforma, uno de los accesos principales al Zócalo. Alrededor de las 8:30 horas comenzaron a ingresar por Madero hacia la plancha capitalina.

A la par, personas sin pertenecer a contingentes también arribaron por su cuenta, algunas de ellas visiblemente desubicadas y en búsqueda de sus representantes regionales.

¿EN DÓNDE SE PUEDE VER EN VIVO?

De acuerdo con información adelantada en una conferencia mañanera, el festejo encabezado por la presidenta está programado para iniciar alrededor de las 11:00 horas, por lo que desde muy temprano comenzaron las concentraciones en el Centro Histórico.

La capital del país vive así una jornada marcada por el fervor político, la movilización ciudadana y el respaldo de simpatizantes que, pese a las distancias y los riesgos, se dieron cita para participar en el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.