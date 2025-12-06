  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué significa "Meta alcanzada" si el programa sigue abierto en tu municipio?

Muchos solicitantes ven este mensaje al inscribirse al programa. Te contamos por qué surge y cuál es la única forma de completar tu registro

Dic. 06, 2025
Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué significa "Meta alcanzada" si el programa sigue abierto en tu municipio?

Aunque el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro(JCF) se mantiene abierto, muchos usuarios han comenzado a encontrarse con un mensaje que impide avanzar: "Meta alcanzada". La notificación ha generado dudas entre los aspirantes que buscan afiliarse al programa.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), responsable del programa junto con el Gobierno de México, explicó que este mensaje aparece cuando el municipio o región del solicitante ya llenó su cupo máximo de postulaciones. Debido a la alta demanda, la plataforma regula el flujo de registros para evitar saturación y asegurar que los centros de trabajo puedan recibir a los aprendices.

¿QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE EL MENSAJE "META ALCANZADA"?

Cuando la plataforma muestra esta alerta, significa que ya no es posible enviar más solicitudes en la zona geográfica donde el aspirante intenta registrarse, aunque la convocatoria siga abierta. No se trata de un error técnico, sino de un límite operativo para evitar que se exceda el número de aprendices asignados a cada región.

Por lo tanto, si el sistema te impidió avanzar mostrando esta notificación, significa que no habrá forma de completar el registro en este momento.

ENTONCES, ¿QUÉ PUEDO HACER SI APARECE "META ALCANZADA"?

La dependencia indicó que la única opción es esperar al siguiente periodo de inscripción, ya que los espacios disponibles para cada municipio se abren de forma bimestral. Aunque la plataforma seguirá habilitada durante el resto del año, cada ciclo de postulación tiene cupos limitados.

Además, JCF contempla convocatorias regionales adicionales durante 2025, por lo que los interesados deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

imagen-cuerpo

¿QUÉ OFRECE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. Su objetivo es facilitar la reinserción laboral por medio de capacitaciones prácticas en Centros de Trabajo previamente registrados.

  • Los aprendices pueden recibir formación profesional por hasta 12 meses, durante los cuales obtienen:
  • Apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos y recientemente anunciaron el incremento para 2026 de 9 mil 582 pesos.
  • Seguro médico del IMSS
  • Acompañamiento en su capacitación laboral
  • El programa opera con dos figuras principales:

Tutores

Son empresas, negocios, talleres u organizaciones que dan de alta su Centro de Trabajo. Ofrecen capacitación práctica y reciben un reconocimiento por su participación.

Aprendices

Son los jóvenes que se registran para recibir formación laboral y que deben cumplir con las normas del centro asignado.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Balean a chofer de paquetería y descubren auto robado en su camión frente al ayuntamiento de Culiacán
Nacional / México

Balean a chofer de paquetería y descubren auto robado en su camión frente al ayuntamiento de Culiacán

Diciembre 06, 2025

Este vehículo, presuntamente robado, fue encontrado en la caja del transporte por las autoridades luego de registrarse un ataque armado el viernes

Cientos arriban al Centro Histórico para festejo por 7 años de la 4T: ¿en dónde se puede ver en VIVO?
Nacional / México

Cientos arriban al Centro Histórico para festejo por 7 años de la 4T: ¿en dónde se puede ver en VIVO?

Diciembre 06, 2025

Miles de personas de distintas regiones del país se congregaron en el Centro Histórico para celebrar el aniversario del triunfo de Morena

Masacre en Pénjamo: hallan a cuatro jóvenes asesinados bajo puente en Guanajuato
Nacional / México

Masacre en Pénjamo: hallan a cuatro jóvenes asesinados bajo puente en Guanajuato

Diciembre 05, 2025

Al llegar los paramédicos las víctimas de entre 16 y 20 años, ya no tenían signos vitales y presentaban múltiples impactos de arma de fuego