Explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán, deja dos muertos y varios heridos

La onda expansiva dañó varios comercios y provocó cortes en el suministro eléctrico, dificultando las primeras maniobras de rescate

Dic. 06, 2025
Los heridos graves fueron trasladados vía área a hospitales para recibir atención médica.
Una explosión ocurrida este sábado al mediodía en pleno centro de Coahuayana, Michoacán, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos diez lesionadas, quienes fueron trasladadas por vía aérea a hospitales de mayor capacidad debido a la gravedad de sus heridas.

El estallido, provocado por un presunto auto bomba, se registró sobre la calle Ignacio López Rayón, donde la onda expansiva dañó varios comercios y provocó cortes en el suministro eléctrico, dificultando las primeras maniobras de rescate.

La zona quedó acordonada entre el edificio de la policía comunitaria y el Palacio Municipal mientras equipos de emergencia continúan evaluando daños y atendiendo a los afectados.

REALIZAN OPERATIVOS PARA BUSCAR ORIGEN DE EXPLOSIÓN

Autoridades locales y federales mantienen un operativo permanente en el área. Personal especializado de la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realiza peritajes para determinar el origen y las características de la explosión.

"La zona fue reforzada de inmediato para proteger a la población y los heridos están siendo trasladados en helicóptero para recibir atención médica", informaron autoridades estatales, quienes confirmaron que el Gabinete de Seguridad trabaja con el gobierno local para identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento no se han establecido las causas precisas del incidente y la investigación continúa en curso.

César Leyva
