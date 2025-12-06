Gobierno de Sheinbaum recupera más de 2 mil piezas arqueológicas; SRE entrega 52 objetos históricos al INAH

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cerró su primer año con un importante avance en materia de patrimonio cultural con la recuperación de más de dos mil piezas arqueológicas y bienes históricos que se encontraban fuera del país.

Este esfuerzo forma parte de una política pública que prioriza la defensa de los bienes culturales, el combate al tráfico ilícito y la restitución de objetos que pertenecen legalmente al legado histórico de la nación.

En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un nuevo lote compuesto por 52 piezas arqueológicas devueltas de manera voluntaria por ciudadanos residentes en Estados Unidos.

RESTITUYEN 52 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DESDE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la SRE, estas 52 piezas fueron entregadas por particulares que se acercaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco, respondiendo al llamado de cooperación para la protección del patrimonio nacional.

Las piezas presentan rasgos asociados a importantes culturas mesoamericanas como la Mexica, Teotihuacana y Zapoteca, y fueron elaboradas entre los años 500 a.n.e. y 1521 d.n.e., lo que demuestra su relevancia histórica y su valor arqueológico.

INAH CONFIRMA AUTENTICIDAD Y VALOR PATRIMONIAL

Especialistas del INAH realizaron los dictámenes técnicos correspondientes, concluyendo que los objetos cumplen con las características de monumentos arqueológicos protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Por lo tanto, todas las piezas forman parte del patrimonio cultural de México, lo que impide su comercialización y refuerza la importancia de su retorno al territorio nacional.

COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO Y POLÍTICA EXTERIOR CULTURAL

Tanto la Cancillería como el INAH destacaron que la administración actual ha colocado la defensa del patrimonio cultural como uno de los ejes rectores de su política exterior. Esto implica reforzar la cooperación internacional, promover convenios de colaboración y fortalecer los mecanismos diplomáticos para recuperar bienes sustraídos ilegalmente.

EL GOBIERNO DE MÉXICO REITERÓ SU COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO PARA:

Combatir el tráfico ilícito de piezas arqueológicas

Restituir los bienes patrimoniales a sus comunidades de origen

Promover el respeto a la identidad cultural

Fomentar la cooperación bilateral con países aliados

UN AÑO CON CIFRAS HISTÓRICAS EN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

Con esta nueva entrega de 52 piezas, México continúa sumando avances que consolidan un año histórico en materia de recuperación cultural. Las autoridades señalaron que estos resultados son producto del trabajo interinstitucional y del creciente apoyo de la comunidad internacional.

La administración federal afirmó que seguirá fortaleciendo las acciones para proteger, recuperar y difundir el patrimonio arqueológico, considerado una pieza clave en la construcción de la identidad nacional.