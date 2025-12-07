Sheinbaum celebra siete años de la 4T y destaca alianza estratégica con Estados Unidos

En un Zócalo completamente lleno, con más de 600 mil personas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el festejo por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación. Entre aplausos, pancartas y un ambiente de celebración, la mandataria aseguró que el país avanza con dignidad, justicia y un fuerte sentido de unidad impulsado por la ciudadanía.

Durante su mensaje, Sheinbaum recalcó la importancia de mantener un México donde prevalezca la democracia verdadera y donde, dijo, el pueblo sea siempre quien mande. También reiteró que su gobierno ha demostrado que es posible mantener una relación sólida con Estados Unidos sin renunciar a los principios de soberanía.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS: COOPERACIÓN SIN SUBORDINACIÓN

A un día de su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria resaltó que ambas naciones han logrado establecer acuerdos en materia de seguridad y comercio basados en cuatro principios esenciales: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, colaboración sin subordinación e integridad territorial. Sheinbaum afirmó que las economías de México y Estados Unidos se necesitan mutuamente para competir a nivel global, asegurando que la relación comercial continuará fortaleciéndose.

En su discurso, señaló que el movimiento de la Cuarta Transformación ha enfrentado campañas sucias y ataques en redes sociales, alimentados por bots y grupos de interés. Aun así, sostuvo que estas estrategias no lograrán frenar el apoyo del pueblo. La presidenta también envió un mensaje a quienes cuestionaron la participación juvenil en recientes manifestaciones, destacando que la mayoría de los jóvenes respalda la transformación del país.

LLAMADO AL CONGRESO Y CRÍTICAS A LUJOS INNECESARIOS

La presidenta agradeció a diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Aguas, la cual reconoce este recurso como un bien de la nación y prohíbe su acaparamiento. A pesar de ello, señaló que algunos integrantes de Morena han roto con el principio de austeridad, subrayando que no existe justificación moral para vivir con privilegios cuando la mayoría de la población enfrenta condiciones económicas difíciles.

AVANCES ECONÓMICOS: MENOS POBREZA Y MÁS EMPLEO

La mandataria destacó que el modelo económico de la Cuarta Transformación está dando resultados visibles. Entre los datos mencionados se encuentran:

13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

México es el segundo país menos desigual del continente.

es el segundo país menos desigual del continente. El salario mínimo aumentó de 88 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026.

La inflación se mantiene controlada en 3.57 por ciento.

Más de 40 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el tercer trimestre de 2025.

551 mil empleos formales creados en 2025.

Desempleo en 2.6 por ciento, uno de los índices más bajos del mundo, reservas internacionales en un máximo histórico de 250 mil millones de dólares y recordó la iniciativa enviada al Congreso para establecer una jornada laboral de 40 horas a partir de 2027.

Para cerrar su discurso, la presidenta expresó que México es hoy un ejemplo internacional y que la transformación seguirá avanzando con esperanza y unidad. Aseguró que el país mantiene su independencia y soberanía.