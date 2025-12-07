Reduce riesgos al usar pirotecnia estas celebraciones decembrinas

Durante las celebraciones decembrinas y distintas festividades, el uso de fuegos artificiales se vuelve una práctica muy común entre familias y comunidades. Sin embargo, su popularidad también trae consigo una serie de riesgos que pueden afectar tanto a quienes los manipulan como a quienes simplemente observan. La Coordinación Estatal de Protección Civil, recomienda que cualquier producto que contenga pólvora se utilice con responsabilidad.

Estas situaciones suelen presentarse especialmente cuando los niños participan directamente en la quema de pirotecnia, ya que su curiosidad y falta de experiencia incrementan la posibilidad de sufrir lesiones graves. Por ello, autoridades sanitarias señalan la importancia de promover un manejo adecuado de estos artículos y generar conciencia sobre las consecuencias que pueden presentarse en cuestión de segundos.

LESIONES FRECUENTES Y RIESGOS SEVEROS

Además del peligro físico para quienes los encienden, estos artefactos también pueden provocar incendios en viviendas, automóviles y terrenos cercanos, generando situaciones que ponen en riesgo a familias completas y a sus bienes materiales. Los incidentes relacionados con juegos pirotécnicos afectan principalmente zonas delicadas del cuerpo, como las manos, los ojos, la cabeza, la cara y las orejas, que suelen ser las partes más dañadas después de un accidente. Entre las consecuencias más severas se encuentran quemaduras de tercer grado, pérdida permanente de la visión y cicatrices profundas que pueden acompañar a la persona durante toda su vida.

¿CÓMO PREVENIR ACCIDENTES CON PIROTECNIA?

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, difunde recomendaciones para reducir al máximo los riesgos asociados a juegos pirotécnicos. Aunque estas actividades forman parte de tradiciones muy arraigadas, es indispensable asumirlas con responsabilidad y seguir indicaciones puntuales que pueden marcar la diferencia entre una celebración segura y un incidente lamentable.

Los niños solo deben ser espectadores . No deben comprar, quemar o guardar en sus bolsillos los fuegos artificiales . No permita que se acerquen a los juegos pirotécnicos cuando se encuentren almacenados, en el montaje, ni durante la quema. Así como vigilar que no se lleven a la boca estos objetos.

solo deben ser . No deben comprar, quemar o guardar en sus bolsillos los . No permita que se acerquen a los cuando se encuentren almacenados, en el montaje, ni durante la quema. Así como vigilar que no se lleven a la boca estos objetos. Si almacena en su hogar juegos pirotécnicos, manténgalos en lugares fríos y secos .

manténgalos en . Las personas que manipularon estos artificios, se deben lavar las manos con jabón.

No utilice objetos ajenos a los juegos pirotécnicos como botellas, cajas o piezas de metal.

a los como botellas, cajas o piezas de metal. Si un juego pirotécnico no funcionó, nunca trate de volver a encenderlo, hay que mojarlo completamente durante 5 minutos, ya que puede activarse y explotar en cualquier momento.

durante 5 minutos, ya que puede activarse y explotar en cualquier momento. Se debe estar atentos a la caída de residuos de juegos pirotécnicos, hacia tanques de gas, terrenos abandonados o baldíos, ya que pueden incendiarse.

LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD

A medida que se acercan las festividades, las autoridades buscan fomentar una cultura de prevención que permita disfrutar estos momentos sin poner en riesgo la integridad de las personas. Aunque los juegos pirotécnicos forman parte de muchas costumbres y pueden generar instantes memorables, su uso inadecuado puede transformar un momento de alegría en una situación crítica.

La pirotecnia continúa siendo parte de muchas celebraciones, pero su uso implica una responsabilidad que no puede pasarse por alto. Cada año se registran accidentes que podrían evitarse siguiendo medidas sencillas, como mantener a los niños alejados, manipular los artículos con precaución y evitar improvisar con objetos no diseñados para este propósito. Las recomendaciones emitidas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud buscan precisamente reducir estos riesgos y recordar que el bienestar debe estar siempre por encima del espectáculo.