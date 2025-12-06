¿Sabías que no en todas partes se celebra igual? Estas son nueve tradiciones navideñas sorprendentes

La llegada de diciembre transforma ciudades, hogares y agendas alrededor del planeta. Aunque la Navidad tiene raíces compartidas, cada cultura la adapta a su propia historia, clima y creencias, creando un mosaico fascinante de costumbres que revelan la identidad de cada pueblo.

Con este enfoque, Condé Nast Traveler recopiló algunas de las tradiciones más curiosas, entrañables y reveladoras que demuestran cómo el espíritu navideño trasciende religiones y fronteras.

ESTAS SON NUEVE TRADICIONES NAVIDEÑAS SORPRENDENTES

JAPÓN

En el archipiélago nipón, la Navidad se vive con un sabor particular: el pollo frito de KFC. Esta costumbre, surgida de una campaña publicitaria de 1974, se volvió tan popular que las familias reservan su pedido con meses de anticipación para la cena de Nochebuena. El postre imprescindible es el pastel de fresas con nata.

ITALIA

La gastronomía italiana brilla en Navidad, pero el folclore toma protagonismo el 5 de enero con la Befana, una bruja bondadosa que sobrevuela el país para dejar dulces y regalos en los calcetines de los niños buenos durante la Epifanía.

ESCOCIA

En Escocia, el Año Nuevo Hogmanay eclipsa al 25 de diciembre con fiestas que se prolongan hasta la madrugada. Destaca el first footing, la visita que realiza la primera persona que cruza el umbral de una casa tras la medianoche, cuyo rol es augurar buena suerte para el año entrante.

AUSTRALIA

En pleno verano austral, los australianos celebran con mariscos frescos, jamón frío y la tradicional tarta Pavlova. Después del almuerzo, las familias se trasladan a playas o jardines para jugar cricket, mientras que Papá Noel puede aparecer a bordo de un bote salvavidas.

CALIFORNIA (EE. UU.)

En las playas del sur de California, el espíritu navideño se mezcla con la cultura del surf. Decenas de surfistas vestidos como Santa Claus conquistan las olas en un espectáculo conocido como Surfing Santas, que atrae a locales y turistas.

AUSTRIA

Austria mantiene viva una tradición más oscura. El Krampus, una criatura demoníaca que acompaña a San Nicolás, recorre las calles cada 5 de diciembre para asustar a quienes se portaron mal. La Krampusnacht es un ritual alpino que combina terror y tradición.

POLONIA

La Nochebuena polaca, conocida como Wigilia, se distingue por sus pierogi caseros empanadillas rellenas, pescado y guisos sin carne roja. Antes de cenar, las familias comparten el oplatek, una oblea que simboliza reconciliación y buenos deseos.

ALEMANIA

En Alemania, el humor se apodera del intercambio navideño con el Schrottwichteln, una variante del Amigo Invisible donde triunfan los regalos inútiles o absurdos. El objetivo es divertirse y deshacerse de objetos viejos de manera creativa.

INGLATERRA

En Cornualles, el Cornish shout congrega a vecinos en pubs para entonar canciones tradicionales. En las zonas costeras, el Boxing Day se celebra con un baño en el mar helado, una tradición que combina comunidad, valentía y un cierre energético de la temporada navideña.

Estas nueve tradiciones muestran que la Navidad, más que una fecha universal, es una celebración moldeada por cada cultura y su manera particular de interpretar la alegría, la convivencia y la esperanza que caracterizan al último mes del año.