Santoral de hoy, 6 de diciembre: San Nicolás, figura que inspiró a Papá Noel y patrono de los niños

San Nicolás, reconocido hoy como patrono de los niños, los marineros y los viajeros, nació en la región de Licia —actual Turquía— hacia el año 270. Aunque con el tiempo se le rodeó de leyendas, su existencia está sólidamente documentada. Su fama de bondad y desprendimiento inspiró siglos después a la icónica figura de Santa Claus o Papá Noel.

Su nombre, de raíces griegas, significa "protector del pueblo", un título que resume con precisión la esencia de su vida.

UNA INFANCIA MARCADA POR LA FE Y LA COMPASIÓN

Proveniente de una familia cristiana profundamente solidaria, Nicolás quedó huérfano siendo joven debido a una epidemia. Heredó una considerable fortuna, pero pronto decidió dedicarla enteramente a ayudar a los más necesitados. Su vocación religiosa lo llevó al monasterio, donde se preparó para servir como sacerdote.

Su deseo de seguir las huellas de Cristo lo impulsó a peregrinar a Tierra Santa antes de establecerse en Myra, ciudad donde sería elegido obispo gracias a su reputación de hombre justo y cercano al pueblo.

UN PASTOR EN TIEMPOS DE PERSECUCIÓN

Durante su episcopado estallaron nuevas persecuciones contra los cristianos. Nicolás fue arrestado y pasó un largo periodo en prisión. Solo con la llegada del Edicto de Milán en 313 pudo recuperar su libertad y retomar su misión pastoral.

Desde entonces se dedicó con firmeza a preservar la doctrina cristiana frente a las herejías de la época, especialmente el arrianismo. Según relatos antiguos, la ciudad de Myra permaneció fiel a la enseñanza verdadera en gran parte gracias a su guía y claridad.

HISTORIAS QUE MUESTRAN SU ESPÍRITU DE JUSTICIA

Entre los numerosos episodios atribuidos a San Nicolás, uno de los más conocidos es el rescate de tres soldados injustamente condenados a muerte. Se cuenta que el emperador Constantino tuvo un sueño en el que Nicolás le revelaba la inocencia de los jóvenes. Tras escucharlos, el emperador los liberó y agradeció al obispo por su intervención.

Otra tradición narra cómo el santo salvó a tres muchachas pobres de caer en la esclavitud. Para evitar que su padre las entregara a la prostitución, Nicolás dejó caer secretamente monedas de oro por la chimenea de la casa. De este gesto surgiría siglos después la costumbre navideña de los regalos.

PROTECTOR DE MARINEROS, VIAJEROS Y ESPECIALMENTE DE LOS NIÑOS

Las historias de navegantes del Mediterráneo hablan de cómo, en medio de tormentas, invocaban al obispo de Myra y eran socorridos milagrosamente. Por ello pasó a ser considerado protector de quienes se aventuran por mar o carretera.

También existe un relato muy difundido en el que San Nicolás devuelve la vida a tres niños asesinados, motivo por el cual es representado con tres infantes y es venerado como patrono de la niñez en todo el mundo.

San Nicolás falleció un 6 de diciembre, probablemente en el año 345 o 352. Con el tiempo su devoción se extendió con fuerza por Oriente y Occidente. En el siglo XI, para preservar sus restos tras la invasión musulmana, un grupo de fieles trasladó su cuerpo a Bari, Italia, donde reposan hasta hoy.

El lugar se convirtió en un importante destino de peregrinación, especialmente por el "Manna de San Nicolás", un líquido fragante que brota de su tumba y al que se atribuyen propiedades milagrosas.