¿Tienes presión arterial alta? Estas son las bebidas que debes evitar

La presión arterial alta no solo se controla con medicamentos o visitas al médico. También depende de pequeñas decisiones que se toman cada día, especialmente en lo que se consume. Diversos organismos internacionales de salud han advertido que ciertas bebidas muy comunes pueden representar un riesgo serio para quienes viven con hipertensión.

¿POR QUÉ IMPORTA LO QUE BEBES SI TIENES HIPERTENSIÓN?

La Organización Mundial de la Salud explica que la hipertensión aparece cuando la presión arterial supera los 140/90 mmHg. Aunque muchas personas la padecen sin saberlo, sus consecuencias pueden ser graves, desde infartos hasta daños renales.

Tanto los alimentos como las bebidas influyen directamente en la regulación de la presión arterial. De hecho, el National Institutes of Health recalca que elegir mal lo que se bebe puede desestabilizar la presión, especialmente cuando existen factores como el sobrepeso o una dieta alta en sodio.

TRES BEBIDAS QUE QUIENES TIENEN PRESIÓN ALTA DEBEN EVITAR

Especialistas en salud cardiovascular coinciden en que ciertas bebidas muy populares pueden perjudicar el control de la presión arterial. Estas son las principales.

Bebidas azucaradas

Refrescos, jugos industriales y bebidas saborizadas con alto contenido de azúcar pueden elevar la presión arterial y favorecer el aumento de peso. Según estudios del NIH, un consumo frecuente de estas bebidas incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Optar por agua natural, infusiones sin azúcar o jugos frescos suele ser una alternativa más segura.

Bebidas energéticas

Aunque ayudan a mantenerse alerta, las bebidas energéticas contienen altos niveles de cafeína y taurina, sustancias que pueden causar elevaciones temporales en la presión arterial. Para personas con antecedentes cardíacos o presión alta, este efecto puede ser más peligroso.

Cardiólogos sugieren eliminarlas de la dieta si existe diagnóstico de hipertensión.

Café y bebidas con cafeína

El café es casi un ritual diario para millones, pero no siempre es la mejor opción para quienes tienen presión alta. La Clínica Mayo señala que la cafeína puede generar picos de presión, aunque la intensidad depende de cada organismo.

Reducir su consumo o elegir opciones descafeinadas puede ser una alternativa más segura.

¿Y el alcohol?

El consumo constante o excesivo de alcohol también se ha vinculado con aumentos sostenidos de la presión arterial. Publicaciones científicas destacan que el alcohol altera la frecuencia cardíaca y dificulta el control adecuado de la hipertensión. Por ello, muchos especialistas recomiendan limitarlo al mínimo o evitarlo del todo.

RECOMENDACIONES PARA QUIENES BUSCAN CONTROLAR SU PRESIÓN ARTERIAL

Controlar la hipertensión implica adoptar hábitos conscientes todos los días. Organismos como la OMS y el NIH recomiendan:

Priorizar agua e infusiones sin azúcar.

con altos niveles de azúcar o estimulantes. Consultar con profesionales de la salud antes de modificar la dieta.

Considerar el efecto individual de cada bebida según el diagnóstico propio.

Mantener una dieta baja en sodio y alta en frutas, verduras y legumbres.

Las instituciones coinciden en que identificar y eliminar bebidas riesgosas puede hacer una gran diferencia en la salud de quienes viven con presión arterial alta.