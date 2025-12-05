  • 24° C
Viral

JBL lanza las bocinas Pro Series MK2 y los audífonos Tour ONE M3

La marca estrena una línea de barras de sonido y audífonos premium que prometen transformar posadas, maratones de series y noches de películas

Dic. 05, 2025
La serie Bar Pro MK2 y los audífonos JBL Tour ONE M3 ya están disponibles en jbl.com.mx y en distribuidores autorizados.
La serie Bar Pro MK2 y los audífonos JBL Tour ONE M3 ya están disponibles en jbl.com.mx y en distribuidores autorizados.

Las posadas, los intercambios y las noches de películas en casa están por sonar diferente con la nueva línea Bar Pro Series MK2 de JBL. La marca presentó oficialmente los modelos Bar 500MK2, 800MK2 y 1000MK2, una colección diseñada para quienes disfrutan reunirse con amigos, hacer maratones de series o convertir cualquier sala en un mini cine con audio de alta calidad.

Cada barra integra tecnologías de última generación como Dolby Atmos®, MultiBeam™ 3.0, AI Sound Boost, PureVoice 2.0 y el nuevo sistema SmartDetails, que permite escuchar incluso pasos o susurros con una nitidez sorprendente.

LAS NUEVAS BOCINAS PRO SERIES MK2

  • Bar 500MK2

Ideal para quienes se acaban de mudar o buscan mejorar su sala sin una gran inversión. Ofrece calibración automática y sonido envolvente para transformar cualquier película en una experiencia inmersiva.

  • Bar 800MK2

Pensada especialmente para gamers. Sus bocinas traseras desmontables crean un sonido 360° completamente inalámbrico.

  • Bar 1000MK2
imagen-cuerpo

La estrella de la serie. Incluye drivers verticales, bocinas inalámbricas desmontables y un subwoofer de 10 pulgadas. Es la barra perfecta para convertir cualquier reunión en un evento cinematográfico.

Además, toda la línea es compatible con diversos dispositivos y puede personalizarse mediante la app JBL One, que permite actualizar el software vía Wi-Fi.

TECNOLOGÍA QUE SE SIENTE

La diferencia de esta serie está en cómo interpreta cada contenido:

  • Dolby Atmos®: proyecta sonido desde arriba, de los lados y del frente; ideal para películas y series.
  • AI Sound Boost: mejora los bajos sin distorsión, perfecto para playlists potentes en cenas y reuniones.
  • PureVoice 2.0: resalta diálogos incluso con ruido de fondo.

SONIDO ÉPICO PERO INDIVIDUAL

JBL también presentó los nuevos Tour ONE M3, audífonos over-ear diseñados para usuarios que buscan una experiencia premium. Equipados con drivers de 40 mm, entregan bajos profundos, agudos brillantes y JBL Spatial Sound con seguimiento de cabeza, logrando una sensación cercana a estar en un concierto en vivo.

Su sistema de cancelación de ruido con ocho micrófonos bloquea desde el tráfico hasta el ruido de un avión, y sus almohadillas ultrasuaves permiten usarlos por horas sin fatiga. Además, ofrecen hasta 70 horas de reproducción.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES?

La serie Bar Pro MK2 y los audífonos JBL Tour ONE M3 ya están disponibles en jbl.com.mx y en distribuidores autorizados, justo a tiempo para darle un upgrade de sonido a todas tus reuniones de temporada.

Redacción
Redacción
