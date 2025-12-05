Expertos descubren nuevo patrón de colores de gato ¿Por qué es tan interesante?

La gran variedad de colores y patrones en los gatos siempre ha despertado curiosidad: desde los famosos gatos negros, los naranjas intensos o los tuxedo que parecen ir siempre de traje, hasta tonos más raros como el seal point. Sin embargo, un nuevo patrón acaba de sumarse a la lista y está sorprendiendo a la comunidad científica: el salmiak.

UN COLOR INESPERADO QUE NACIÓ EN FINLANDIA

Todo comenzó en Finlandia, cuando veterinarios y dueños de mascotas notaron que algunos gatos presentaban un pelaje inusual. El pelo nacía completamente oscuro desde la raíz, pero se aclaraba progresivamente hasta terminar en puntas casi blancas. Ese efecto degradado no encajaba con ningún patrón conocido y pronto empezó a viralizarse.

La popularidad del caso llamó la atención de investigadores, quienes decidieron analizar más a fondo el fenómeno. Lo que descubrieron reveló un patrón nunca antes documentado en la genética felina.

¿QUÉ SIGNIFICA "SALMIAK" Y POR QUÉ LO LLAMARON ASÍ?

El nombre "salmiak" proviene de un tipo de regaliz salado típico de Finlandia. Según los científicos, el tono degradado de estos gatos recuerda al color característico de ese dulce, lo que lo convirtió en un nombre perfecto para bautizar esta nueva variación.

Aunque se reportaron públicamente hace poco, los primeros gatos con pelaje salmiak fueron vistos desde 2007 en hogares de la zona central del país.

LO QUE REVELÓ EL ANÁLISIS GENÉTICO

Un estudio publicado en la revista Animal Genetics analizó a 181 gatos para entender el origen del misterioso patrón. Gracias al análisis del genoma completo, los investigadores encontraron una deleción —una pieza faltante de ADN— de alrededor de 95 mil pares de bases en una región cercana al gen KIT, conocido por controlar la pigmentación en varios mamíferos.

Esta falta de ADN altera la forma en que el pigmento se deposita en cada pelo: comienza oscuro, pero pierde color a medida que crece, creando el degradado tan característico del salmiak.

Además, los expertos descubrieron que esta variante es recesiva. Es decir, un gato necesita heredarla de ambos padres para que el patrón se manifieste. Esto explica por qué es tan raro y por qué no había sido identificado antes.

¿CÓMO SE DIFERENCIA EL SALMIAK DE OTROS PATRONES?

Mientras que los patrones tradicionales incluyen manchas blancas, diluciones o combinaciones de colores base, el salmiak destaca porque la variación ocurre dentro del mismo pelo. No se trata de una mezcla o una dilución conocida, sino de un nuevo mecanismo que cambia el color a lo largo del crecimiento del pelo.

Esto confirma que el salmiak no encaja en los esquemas clásicos de la genética felina y representa una variación completamente nueva.

¿POR QUÉ ESTE HALLAZGO ES TAN IMPORTANTE?

Para los científicos, este descubrimiento demuestra que incluso los animales domésticos más estudiados aún pueden esconder sorpresas. La diversidad genética de los gatos podría ser más amplia de lo que se creía.

Uno de los investigadores señaló que estos pelajes habían generado admiración durante años, y que por fin se cuenta con una explicación genética. Además, esta información podría ayudar en programas de reproducción enfocados en preservar este rasgo tan peculiar.

Para los amantes de los gatos, el salmiak no solo es un nuevo patrón bonito, sino una muestra de lo fascinante que puede ser la genética en los animales que nos acompañan en casa.