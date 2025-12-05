¿Qué color marcará la tendencia mundial este 2026, según Pantone?

La espera terminó. Como cada año, Pantone reveló el color que definirá el diseño, la moda, la arquitectura y la cultura en 2026. Los expertos de Pantone seleccionan el color del año tras analizar referencias culturales, movimientos creativos y el contexto social global.

Para 2026, la elección recayó en un blanco sereno que, según la compañía, surge como un intento de eliminar distracciones y permitir que las personas conecten con la esencia de lo simple.

¿QUÉ COLOR MARCARÁ LA TENDENCIA MUNDIAL ESTE 2026?

La empresa estadounidense presentó oficialmente el PANTONE 11-4201 "Cloud Dancer", un blanco suave, vaporoso y ondulado que, más que una tendencia estética, busca convertirse en un símbolo de calma, simplicidad y renovación para los próximos 12 meses.

Descrito como un tono "equilibrado" e "imbuido de serenidad", Cloud Dancer pretende ofrecer un espacio mental libre de ruido visual, un punto de partida limpio para la creatividad y una pausa necesaria ante el ritmo acelerado del mundo actual.

¿QUÉ SIMBOLIZA EL "CLOUD DANCER"?

Pantone explica que este blanco suave funciona como un susurro de paz en un entorno saturado de estímulos. Representa un nuevo comienzo, una invitación a desprenderse de lo obsoleto para abrir paso a nuevas perspectivas y formas de ver el mundo.

Su intención es aquietar la mente, propiciar la reflexión silenciosa y fomentar un estado donde la concentración y la creatividad fluyan libremente. De acuerdo con la empresa, este color abre espacio para la innovación al permitir que la mente "divague" y respire.

UNA RESPUESTA AL EXCESO Y AL CANSANCIO COLECTIVO

Pantone también subraya que Cloud Dancer refleja un deseo creciente de pausa, descanso y rejuvenecimiento emocional y físico. En una cultura marcada por la sobrecarga laboral y los estímulos constantes, el color aparece como una metáfora visual de la búsqueda de equilibrio.

"Con un exceso de compromisos y estímulos en nuestra cultura de trabajo constante, buscamos un respiro y alivio de la estimulación emocional y física", señaló la compañía en su comunicado.

Con este blanco suave, la empresa propone un 2026 donde la simplicidad, la introspección y el bienestar marquen el rumbo del diseño y de la vida cotidiana.