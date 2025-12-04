Aguinaldo de 40 días: quiénes recibirán el pago especial del gobierno federal en 2025

Con el fin de año acercándose, el aguinaldo vuelve a colocarse entre los temas más esperados por las y los trabajadores en México. Esta prestación, establecida en la Ley Federal del Trabajo, debe entregarse antes del 20 de diciembre y corresponde, como mínimo, a 15 días de salario para quienes laboraron todo el año en el sector privado.

Sin embargo, para 2025 el gobierno federal confirmó un beneficio extra para ciertos grupos laborales, quienes recibirán el equivalente a 40 días de salario, de acuerdo con un decreto publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

EL AGUINALDO ANTICIPADO PODRÁ ENTREGARSE DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE

El decreto establece que el pago podrá realizarse a partir del 10 de noviembre y hasta antes del 20 de diciembre, dependiendo de cada dependencia. Esto permitirá que miles de personas reciban su aguinaldo durante noviembre, justo a tiempo para aprovechar promociones del Buen Fin 2025.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de definir los procesos administrativos para realizar los pagos, utilizando recursos previamente asignados y respetando las políticas de austeridad del gobierno federal.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS 40 DÍAS DE AGUINALDO EN 2025?

El documento firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aclara que este beneficio se otorgará únicamente a quienes forman parte del gobierno federal. No es una medida generalizada para todos los trabajadores del país.

Entre los grupos incluidos se encuentran:

Personas servidoras públicas de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Personal operativo, de confianza, de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto en México como en el extranjero.

como en el extranjero. Personal militar activo.

Personas contratadas por honorarios dentro del capítulo de Servicios Personales.

Jubilados, pensionados y deudos con pensión civil, militar o de gracia, así como veteranos de la Revolución atendidos por el ISSSTE.

Otros grupos que la Secretaría de Hacienda determine.

La medida se justifica en criterios de justicia y equidad dentro del servicio público, y se ha mantenido como una práctica anual para reconocer la labor del personal gubernamental y de las fuerzas armadas.

AGUINALDO PROPORCIONAL Y EXCEPCIONES

El decreto también establece que quienes no hayan completado el año laboral recibirán su aguinaldo proporcional.

Por otra parte, hay grupos que no están contemplados en este beneficio, como:

Personas contratadas bajo honorarios especiales fuera del capítulo de Servicios Personales.

Personal involucrado en convenios de enseñanza técnica con gobiernos estatales.

El monto se determinará con base en las percepciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda, considerando un mes estándar de 30 días para el cálculo diario. Los pagos se realizarán por los métodos habituales y estarán sujetos a retenciones fiscales.

¿QUÉ PASA CON EL SECTOR PRIVADO?

Mientras el sector público recibirá 40 días, en la iniciativa privada continúa vigente lo establecido por la Ley Federal del Trabajo: al menos 15 días de salario como aguinaldo. La PROFEDET recuerda que todas las personas trabajadoras subordinadas tienen derecho a esta prestación, incluso si no cumplieron el año completo, en cuyo caso se paga de forma proporcional.

La fecha límite en todos los centros de trabajo privados es el 20 de diciembre.

¿PODRÍA AUMENTAR A 30 DÍAS EN EL FUTURO?

Existe una iniciativa en el Congreso para modificar el artículo 87 de la LFT y elevar el aguinaldo mínimo a 30 días de salario. La propuesta, impulsada por la diputada Gabriela Benavides Cobos, ya ha recibido apoyo en comisiones legislativas, pero aún no ha sido aprobada en el pleno. Por lo tanto, no aplica para 2025.

De aprobarse, duplicaría el aguinaldo de millones de personas trabajadoras del sector privado, aunque por ahora el tema continúa en análisis sin fecha definida.

UNA MEDIDA QUE BUSCA RECONOCER EL SERVICIO PÚBLICO

El gobierno federal reiteró que el objetivo del decreto es mantener un sentido de justicia dentro de la administración pública y valorar el trabajo de quienes operan distintas áreas del Estado mexicano. La entrega de 40 días de aguinaldo se realiza sin solicitar recursos adicionales y forma parte de las prácticas administrativas que se mantienen año con año.