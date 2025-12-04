  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora registra aumento salarial del 7.8% y destaca entre los estados con mayor crecimiento

La entidad continúa con la recuperación que ha tenido durante el 2025,según el último reporte del Inegi

Dic. 04, 2025
Los puestos de trabajo y las remuneraciones crecieron en Sonora durante el primer y segundo trimestre de este año, se espera que la tendencia continúe

Las remuneraciones para los asalariados en Sonora tuvieron un crecimiento del 7.8 por ciento durante el segundo trimestre de este año, mientras que los puestos de trabajo aumentaron en 1.8 por ciento en ese periodo, de acuerdo a las Mediciones Trimestrales de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa del Inegi.

Con el 7.8 por ciento, Sonora se ubicó entre las entidades federativas que registró mayor incremento salarial, superado solamente por Hidalgo con 10.4 por ciento, Guanajuato y Nuevo León con 8.9 por ciento cada una, Querétaro con 8.7 por ciento y Tamaulipas 7.9 por ciento.

Sonora se ubicó entre las 10 principales entidades federativas que aportaron a la variación anual nacional, con una aportación del 0.22 por ciento.

Evolución de los puestos de trabajo remunerados en Sonora durante 2024

En lo que refiere al crecimiento de puestos de trabajos remunerados, el Inegi informó que el aumento fue del 1.8 por y Sonora se ubicó entre las principales entidades federativas que aportaron en el aumento anual nacional con 0.05 por ciento, junto con Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, Sinaloa, entre otras.

Durante el 2024, Sonora tuvo números negativos en cuanto a los puestos de trabajo remunerados y fue durante el primer trimestre de este año cuando se tuvo una recuperación en ese concepto. 

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


