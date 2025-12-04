  • 24° C
Ciudad Obregón

Se instalan 30 puestos navideños en el centro de Ciudad Obregón

Se toman medidas preventivas para evitar incidentes por uso de gas, en el caso de churros y otros alimentos calientes

Dic. 04, 2025
Se instalan 30 puestos navideños en el centro de Ciudad Obregón

Con 30 puestos que estarán instalados de manera temporal durante diciembre cuenta el primer cuadro de Ciudad Obregón, cuyos giros son principalmente de comida caliente característica de esta temporada y de envolturas de regalos; el titular de Inspección y Vigilancia en Cajeme, Ramiro Favela, destacó que se cuenta con medidas para prevenir incidentes en el caso de los negocios que ocupan utilizar gas metano.

Explicó que, durante el proceso para solicitar un permiso, el dueño del puesto ambulante debe de cumplir con un dictamen hecho por Protección Civil Municipal, dependencia que realiza antes un análisis. De lo contrario, no es posible expedir un permiso por parte de Inspección y Vigilancia.

imagen-cuerpo

Una vez que los negocios ambulantes se instalan también se llevan a cabo recorridos por parte de los inspectores de esta dependencia.

Sobre una de las banquetas de la calle Galeana se observa un negocio ambulante que se dedica a la venta de pasteles, el cual se instaló recientemente. En esa misma calle, a la altura de la Miguel Alemán hay otros puestos que venden artículos navideños, mientras que en el cruce de esta calle con la 5 de febrero se encuentra un puesto de venta de churros.

NO SE PERMITEN CILINDROS DE GAS EN EL CENTRO

Respecto al uso de gas metano, recientemente Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, explicó que en el primer cuadro de la ciudad no se permite el uso de cilindros de gas, pues deben usarse boyas, ya que son de menor tamaño y representan una menor acumulación de este material en el sector.

En caso de detectar algún posible riesgo en establecimientos o puestos ambulantes, las personas pueden denunciar al 911.

 

