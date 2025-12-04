Cajeme recibirá cerca de 600 mdp del Gobierno Estatal en 2026

El alcalde Javier Lamarque Cano dijo estimar que para Cajeme se destinen cerca de 600 millones de pesos en 2026 por parte del Gobierno Estatal, pues si bien el presupuesto aprobado de manera formal por el Congreso de Sonora es por un monto de 342 mdp, el municipio contará con la llegada de apoyo extraordinario para distintas obras y acciones.

"Hay un presupuesto aprobado formalmente, pero también hay una serie de recursos que no están contemplados de manera formal. Los 50 millones de pesos que se consiguieron para obras en la colonia Benito Juárez también están cargados a ese presupuesto, pero en una partida distinta, en otro concepto. Hay otros apoyos de obras que tampoco aparecen en el presupuesto formal, de vialidades en el área rural, las cuales se van a atender y rehabilitar. Hay otros 100 millones de pesos que hemos estado trabajando, que se van a canalizar a Cajeme para distintas obras que estamos en proceso de acordar. En realidad, el presupuesto va a ser de alrededor de 600 millones de pesos, ahí aparecen cerca de 342 millones, pero sumando todo lo demás llegan alrededor de 600 millones, e incluso estoy buscando que sea más", explicó.

RECUPERARÁN TRANSPORTE GRATUITO

Una de las principales cuestiones que se atenderán el siguiente año es la recuperación del transporte urbano gratuito para estudiantes, para lo cual el Gobierno Estatal destinará un subsidio para Cajeme cercano a los 60 millones de pesos.

"Hemos trabajado para que se regularice el transporte gratuito en Cajeme para estudiantes. Eso va a implicar que se le pongan máquinas electrónicas a los autobuses para que los estudiantes puedan hacer valer ese derecho con dos viajes diarios en camiones del transporte urbano. Ese no cobro, el Gobierno Estatal lo repone con un subsidio de 60 millones de pesos", dijo.

Para el siguiente año se dará seguimiento a obras como la modernización del Parque Infantil Ostimuri, Laguna de Náinari y Deportivo Álvaro Obregón.