  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Vecinos de la colonia Ampliación Miravalle se manifiestan por segundo día consecutivo

Oomapasc informó que tiene programado realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en esta colonia

Dic. 04, 2025
Por segundo día consecutivo, algunos vecinos de la colonia Ampliación Miravalle se manifestaron de manera pacífica para que se atiendan sus denuncias respecto a calles en mal estado, solares baldíos sucios y fugas de agua por drenajes colapsados; al respecto, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) afirmó que se cuenta con trabajos programados en esta zona.

En esta ocasión, los inconformes cerraron temporalmente un tramo de la calle Jalisco, a la altura de la Valle de Oroz. "Necesitamos que verdaderamente se haga algo con las calles, los drenajes, y todos los problemas que tenemos en las calles de la colonia Ampliación Miravalle", comentó Teresa, una de las residentes afectadas.

imagen-cuerpo

Con pancarta en mano con distintas peticiones, Francisco Coronado reiteró que seguirán las manifestaciones en las calles, hasta que se les presente un plan de trabajo por parte de las autoridades municipales.

"Vamos a estar aquí a diario, esperando que se nos resuelva la situación, invitamos a las autoridades a que vengan, que recorran con nosotros la colonia, para que vean el desastre que hay en las calles, está imposible transitar", dijo.

TRABAJOS PROGRAMADOS

Al respecto, el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que se tienen trabajos programados en esa colonia, aunque no especificó una fecha. "Es un programa primero de mantenimiento y después de rehabilitación. En este último punto hay que analizar las prioridades", comentó.

Los vecinos prevén manifestarse este 5 de diciembre en el Palacio Municipal de Cajeme, a las 9:00 horas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

