Hombre muere en plena transmisión en vivo durante una entrevista: ¿qué le pasó? | VIDEO

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado conmoción en internet, donde se observa el momento exacto en que Mario Ureña, presidente de la Ruta SO de Santiago Oeste, colapsa durante una entrevista en vivo.

Las imágenes captadas por el programa El Café de Diario 55, en República Dominicana, mostraron sus últimos segundos con vida y detonaron una ola de reacciones, incredulidad y mensajes de duelo en todo el sector transporte del país.

¿CÓMO OCURRIÓ EL COLAPSO DE MARIO UREÑA DURANTE LA ENTREVISTA?

La confirmación oficial llegó a través de la cuenta de Facebook del propio medio televisivo, donde se informó que Ureña perdió la vida la mañana del miércoles 3 de diciembre durante la transmisión habitual del espacio informativo.

De acuerdo con el reporte inicial, el líder transportista estaba abordando temas relacionados con el estado del transporte público en la zona y el clima laboral de los choferes cuando, de forma inesperada, presentó una descompensación severa frente a cámaras.

Diario 55 detalló en su portal que "el suceso ocurrió durante la transmisión del programa, cuando Ureña presentó una descompensación súbita que dejó atónitos a los presentes".

En el lugar se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y arribaron equipos de primeros auxilios; sin embargo, nada pudo hacerse para salvarle la vida. Según los primeros informes, el dirigente habría sufrido un infarto fulminante.

IMPACTO Y REACCIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE DE SANTIAGO

Tras confirmar su fallecimiento, el medio expresó públicamente sus condolencias:

"Lamentamos profundamente la muerte del señor Mario Ureña, fundador, y extendemos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros de la Ruta S.O., amigos y a todo el sector transporte de Santiago, que hoy llora esta irreparable pérdida". Supertv55 también reconoció su trayectoria y compromiso con la comunidad choferil.

En redes sociales, el impacto fue inmediato, ya que compañeros de ruta, colegas transportistas y ciudadanos que conocían su labor manifestaron su consternación por la manera tan abrupta en la que ocurrió su deceso.

El video, aunque sensible, ha circulado de forma masiva, acompañándose de mensajes de despedida y reconocimiento a su trabajo.

Las autoridades locales continúan recabando datos para esclarecer por completo las causas del fallecimiento, aunque el infarto sigue siendo la principal línea de investigación.

Mientras tanto, la Ruta SO y el sector transporte de Santiago despiden a uno de sus líderes más visibles, cuya última intervención pública terminó convirtiéndose en un momento trágico que sacudió a toda la región.