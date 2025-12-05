Depresión Navideña: causas y consejos para evitarla

La temporada decembrina suele asociarse con alegría, reuniones y fiestas. Sin embargo, para muchas personas, estas fechas también traen consigo un estado de tristeza o desánimo conocido como depresión navideña, un malestar emocional temporal que puede afectar el bienestar durante estas semanas.

Aunque no aparece como un diagnóstico específico en el DSM-V, especialistas coinciden en que se trata de una reacción emocional a factores externos típicos de la temporada como la música navideña constante, decoración, compromisos sociales, presión económica y el peso simbólico de la familia en estas fechas.

¿POR QUÉ OCURRE LA DEPRESIÓN NAVIDEÑA?

Las causas son variadas y pueden combinarse entre sí. Entre las más comunes destacan:

Cambios familiares o pérdidas recientes: un divorcio, enfermedad o la muerte de un ser querido se sienten con mayor intensidad en estas fechas.

Incumplimiento de metas: diciembre marca el cierre del año y muchas personas experimentan frustración al no haber logrado sus propósitos.

Duelo y nostalgia: la Navidad puede acentuar sentimientos de vacío, añoranza o la idea de que "tiempos pasados fueron mejores".

Estrés y presión social: para algunos, las reuniones y los gastos representan una carga emocional y económica.

Soledad y abandono: especialmente en adultos mayores o personas distanciadas de su familia.

Impacto de redes sociales y publicidad: las imágenes de "felicidad perfecta" pueden generar comparaciones dolorosas

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

Quienes experimentan depresión navideña suelen presentar desánimo, irritabilidad, falta de energía, ansiedad, deseo de aislarse, alteraciones del sueño o pérdida de interés por los festejos.

COMO PREVENIR Y AFRONTAR LA DEPRESIÓN NAVIDEÑA

Busca apoyo en familiares, amigos o tu comunidad; una red de apoyo es clave.