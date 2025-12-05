VIDEO | ¿Bien o mal? Padre de familia interviene para salvar a su hijo de un golpeador afuera de su secundaria

A las afueras de la Secundaria Leona Vicario #67 se registró un altercado que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Un padre de familia intervino al ver que su hijo discutía con otro estudiante y terminó golpeando al joven que, según testigos, habría estado agrediéndolo momentos antes.

El momento quedó grabado en video y las imágenes encendieron el debate en redes, donde la mayoría de usuarios respaldaron la reacción del padre.

UN MOMENTO DE TENSIÓN QUE QUEDÓ GRABADO

El incidente ocurrió al finalizar el turno matutino, cuando decenas de estudiantes salían del plantel. De acuerdo con personas que presenciaron los hechos, el hijo del hombre había sido confrontado por otro alumno y trataba de cubrirse mientras recibía golpes.

El padre, al ver la escena, corrió de inmediato para separar la pelea, pero terminó lanzando un golpe al presunto agresor. Esto generó sorpresa entre quienes se encontraban cerca y preocupación entre otros padres que observaban la salida escolar.

A pesar del caos del momento, nadie más resultó herido. Minutos después, personal de la escuela intervino para calmar la situación y evitar que el conflicto escalara.

EL VIDEO DESATA DEBATE, PERO LA MAYORÍA APOYÓ AL PADRE

Una vez que el video llegó a plataformas como Facebook y TikTok, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque hubo opiniones encontradas, la mayoría de los comentarios defendían la reacción del hombre, argumentando que cualquier padre actuaría igual al ver a su hijo en riesgo.

Usuarios señalaron que la intervención fue un acto instintivo de protección y destacaron que, en las imágenes, el menor parecía intentar cubrirse mientras recibía golpes.

ASÍ REACCIONARON LAS REDES SOCIALES

Entre los comentarios más compartidos se leía:

"Llego como superhéroe"

"Cualquiera se metería... Se mira que el joven se cubría del chamaco golpeador y sólo llegó el papá a defenderlo "

" "Un hijo se defiende con uñas y dientes, bravo señor"

"Yo también hubiera hecho lo mismo, cómo no va a defender uno a sus hijos"

La conversación se llenó de mensajes de solidaridad hacia el padre, quienes señalaron que su reacción fue la de un papá que simplemente buscó proteger a su hijo.