Google revela qué fue lo más buscado en México durante 2025

A punto de cerrar el 2025, Google reveló cuáles fueron los temas que más despertaron la curiosidad de los mexicanos a lo largo del año.

El informe "Año en Búsquedas 2025" muestra que los intereses de los usuarios se concentraron en el deporte, las novedades tecnológicas y la cultura pop, dejando claro qué fue tendencia en la red.

El deporte volvió a liderar las búsquedas, con especial atención en torneos como el Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Oro y el Mundial de Fútbol Sub-20. Además, los encuentros de boxeo también generaron gran interés, destacando la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

La tecnología también capturó la atención de los mexicanos, quienes se informaron sobre innovaciones como Gemini, DeepSeek y Grok, así como los lanzamientos de nuevos dispositivos como el iPhone 17 y la Nintendo Switch 2.

Los momentos virales no se quedaron atrás de tal manera que hubo búsquedas de fenómenos como Labubu, la creación de imágenes al estilo Snoopy con Peanutize Me y el generador Nano Banana se convirtieron en temas recurrentes en redes sociales.

DEL JUEGO DEL CALAMAR A PAQUITA LA DEL BARRIO

La cultura pop y el entretenimiento mostraron una fuerte presencia. Series como "El Juego del Calamar" y "La Granja VIP", junto con películas como "Cómo Entrenar a tu Dragón" y "Destino Final: Lazos de Sangre", generaron miles de búsquedas, mientras que artistas de la música y del espectáculo como Kendrick Lamar, Sergio Ramos y Florinda Meza estuvieron entre los más buscados.

El apartado in memoriam también llamó la atención, pues los usuarios buscaron información sobre la muerte de figuras icónicas como Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, el papa Francisco, Leo Dan, Tongolele y Hulk Hogan, reflejando el interés por recordar a personalidades que marcaron el año.