Albañil gana 2.5 millones en Progol, disfruta dos años "de vacaciones" y vuelve a la enyesada | VIDEO

La historia de un albañil mexicano ha circulado de manera explosiva en redes sociales luego de que confesara haber ganado 2.5 millones de pesos en la quiniela Progol de la Lotería Nacional. Lo sorprendente es que, dos años después de ese golpe de suerte, decidió regresar a su trabajo en la construcción, como si nada hubiera pasado.

El protagonista aparece en un video difundido por el usuario @erveynev, quien se acerca a él mientras enyesa una pared para hacerle una pregunta directa: "¿Qué se siente haberte ganado el premio y volver a la enyesada?"

Tras unos segundos de reflexión, el albañil sonríe y responde: "Se siente como un sueño hecho realidad."

CÓMO GANÓ EL PROGOL: "ESTUDIANDO" Y ACERTANDO 14 RESULTADOS

Intrigado, el compañero que graba insiste en conocer cómo logró llevarse un premio tan difícil de ganar. El hombre explica que no fue suerte improvisada:

"Estudiando... fue el Progol. Le atiné a los 14 números: dos millones quinientos",dijo.

Con esa cantidad vivió lo que describe como una prolongada escapada de la rutina. Aunque no detalló en qué gastó el dinero, dejó entrever que lo destinó a viajar y darse gustos que siempre deseó. "Fueron como unas vacaciones de dos años", comenta entre risas.

VOLVER AL TRABAJO DESPUÉS DEL PREMIO

El ganador reconoce que el dinero se fue tan rápido como llegó. Con una naturalidad que sorprendió a los usuarios, comenta que mientras todos seguían trabajando, él simplemente disfrutó.

"Haz de cuenta que nunca pasó... yo andaba de vacaciones mientras otros le daban duro."

Eventualmente, cuando el dinero se agotó, regresó a la obra. Sin dramas, sin lamentos. Simplemente volvió a la vida de siempre.

Video para el debate y la polémica.



Este hombre se ganó el Progol de Melate. Un golpe de suerte, se ganó 2.5 millones de pesos. En 2 años volvió a trabajar de yesero. ¿Ustedes qué harían?



DEBATE ENCENDIDO EN REDES

El video provocó todo tipo de opiniones. Muchos internautas lo criticaron duramente, asegurando que "tiró el dinero" y que pudo haber aprovechado la oportunidad para invertir, ahorrar o asegurar su futuro. Entre los comentarios más destacados se leen:

"Entonces el pobre sí es pobre porque quiere???".

"¿Si les dieras 2.5 millones a personas en pobreza extrema terminarían igual en dos años?".

"Eso invertido en el banco te daba 450 pesos diarios solo en intereses".

"Yo hubiera comprado terrenos, oro, metido algo al banco y un seguro de vida".

"Todos juzgan cómo gastó SU dinero, pero nadie nota cómo su amigo se burla".

Otros, en cambio, defendieron su decisión de disfrutar el premio, argumentando que cada quien tiene derecho a vivir su fortuna como quiera.

Más allá de las críticas, el caso abrió una conversación profunda: ¿qué haría realmente cada persona si la vida le regalara 2.5 millones de pesos? ¿Invertiría, ahorraría... o se daría el gusto de vivir dos años sin preocupaciones?

El albañil ya eligió su respuesta. Y aunque su premio se esfumó, la experiencia —según él mismo dice— valió cada peso.