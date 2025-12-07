Deuda del Tren Maya se cuadruplica, especialistas alertan que dentro de poco no será rentable

El Tren Maya cerró septiembre de 2025 con 2 mil 470 millones de pesos en deudas con proveedores y trabajadores. La cifra representa un aumento de casi 300 por ciento respecto a los 620 millones reportados en enero, según documentos oficiales.

Este salto refleja un deterioro acelerado en la salud financiera de la empresa estatal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del sistema ferroviario desde su inauguración en diciembre de 2023.

Aunque se solicitó información al área de Comunicación Social del proyecto para conocer las razones del aumento del adeudo y si se requerirán más recursos federales, hasta ahora no ha habido respuesta.

¿POR QUÉ LA DEUDA CRECIÓ TANTO?

Gastos que superan los ingresos

De acuerdo con especialistas en economía y gestión pública, el comportamiento financiero del Tren Maya sigue una tendencia similar a la de empresas públicas como Pemex o la CFE:

sigue una tendencia similar a la de empresas públicas como Pemex o la CFE: Sus gastos de operación superan los ingresos.

Depende de subsidios federales para mantenerse activa.

para mantenerse activa. No tiene condiciones de rentabilidad en el corto plazo.

Además, organizaciones como el Imco, Fundar y Greenpeace han señalado que el proyecto acumula irregularidades ambientales, sobrecostos, poca transparencia y estudios técnicos reservados bajo argumentos de seguridad nacional.

Incluso varios tramos fueron construidos mientras existían suspensiones judiciales vigentes.

COSTOS, OPACIDAD Y DECISIONES POLÍTICAS CUESTIONADAS

El académico de la UNAM, Miguel González, recordó que desde el inicio se advirtió que el costo real sería mucho mayor que el estimado por el gobierno federal.

Explicó que la inversión final superó por mucho los 120 mil millones de pesos planteados originalmente. El Imco ya calculaba desde hace dos años que la obra rondaba los 500 mil millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por alrededor de 3 mil millones entre 2023 y 2024.

A pesar de estos señalamientos, el expresidente López Obrador defendió la obra como un proyecto social y económico para el sureste del país, aunque los propios reportes oficiales admiten que no es rentable en su operación de pasajeros.

UNA OBRA TERMINADA PERO CON COSTOS QUE SEGUIRÁN CRECIENDO

González advierte que, aunque el tren ya está construido, la parte más difícil apenas comienza: mantenerlo funcionando cada año.

Recordó que desde el sexenio de Peña Nieto se había descartado un proyecto similar debido a su baja rentabilidad.

Para el académico, reconocer los malos resultados sería admitir un error político, algo que considera improbable en el actual gobierno:

"Informar mes con mes que las finanzas no mejoran equivaldría a reconocer que fue una mala decisión de López Obrador, y es un mensaje que su sucesora, Claudia Sheinbaum, difícilmente asumirá", dijo.

LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NUNCA SE HICIERON O SE IGNORARON

Alfredo Nolasco, especialista independiente, subraya que cualquier proyecto ferroviario requiere estudios sólidos de viabilidad económica, sociales y ambientales.

Asegura que en el caso del Tren Maya estos estudios no se realizaron adecuadamente o fueron ignorados, lo que hoy se refleja en una estructura financiera frágil:

El Plan Maestro está reservado.

El Proyecto Ejecutivo también es confidencial.

El gobierno difundió avances físicos, pero no información sobre gastos ni impactos ambientales.

El propio gobierno reconoció que no es rentable

En mayo de 2025, el general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, admitió públicamente que la operación de pasajeros no es rentable en ningún lugar del mundo sin subsidios, y México no es la excepción.

Según explicó, la única manera de equilibrar las finanzas será con transporte de carga, el cual comenzaría operaciones hasta abril de 2026. Sin embargo, desde ese anuncio ningún funcionario ha vuelto a abordarlo.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario informó que en el primer semestre de 2025 se movieron en promedio 100 mil pasajeros al mes, y el gobierno celebró haber superado la meta anual prevista de 1.2 millones de usuarios.

No obstante, los ingresos generados por boletos han sido insuficientes: por cada peso obtenido, el Tren Maya depende de 108 pesos del erario, equivalente a un subsidio del 10 mil 700 por ciento.

¿QUÉ SIGUE PARA EL PROYECTO?

El gobierno continúa con la compra de nuevos trenes de pasajeros para extender este tipo de transporte en más regiones del país. Sin embargo, los retos inmediatos son claros:

Detener el crecimiento de la deuda.

Garantizar subsidios suficientes para la operación.

Transparentar la información estratégica del proyecto.

Arrancar el servicio de carga en 2026 y buscar un equilibrio financiero hacia 2030.

Por ahora, el panorama financiero del Tren Maya sigue siendo incierto, mientras el monto de la deuda continúa creciendo a un ritmo que preocupa a especialistas y organizaciones.