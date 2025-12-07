Gobierno de México desmiente congelamiento masivo de cuentas bancarias

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), salió este 7 de diciembre de 2025 a desmentir las versiones que han circulado en redes sociales y algunos medios sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias o visitas domiciliarias sin previo aviso.

Mediante una tarjeta informativa, ambas instituciones aclararon que no existe ningún mecanismo que permita bloquear cuentas de manera generalizada, tal como se ha afirmado en los últimos días.

SAT ASEGURA QUE NO HAY OPERATIVOS ARBITRARIOS

El SAT enfatizó que todas sus acciones se realizan con estricto apego a la ley y bajo procedimientos previamente establecidos. Señaló que su labor se concentra en combatir la evasión fiscal, reducir la elusión, fortalecer la cultura contributiva y erradicar prácticas de corrupción, pero sin aplicar medidas sorpresivas o masivas que afecten los derechos de las personas contribuyentes.

La autoridad fiscal destacó que estos rumores han generado preocupación entre la ciudadanía, especialmente en redes sociales, donde circularon mensajes alarmantes sobre presuntos operativos agresivos que, según la aclaración oficial, no tienen fundamento.

COMPROMISO CON LA LEGALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

La SHCP y el SAT reafirmaron que cualquier procedimiento fiscal debe realizarse con total transparencia y siguiendo los procesos que marca la ley. Enfatizaron también que la protección de los derechos de las y los contribuyentes es una prioridad institucional.

En el contexto del Año de la Mujer Indígena, ambas dependencias subrayaron que mantienen un enfoque basado en la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos humanos en cada una de sus funciones.