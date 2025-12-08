Detonación en Coahuayana desata operativo federal ante posible ataque con explosivos

Ante los hechos registrados el pasado 6 de diciembre, alrededor de las 11:40 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, involucrando sus fiscalías especializadas en delincuencia organizada, control regional, terrorismo y tráfico de armas.

Originalmente, el ataque fue investigado como un posible acto de terrorismo, dado el uso de explosivos dirigidos contra la policía comunitaria. Sin embargo, la FGR corrigió su postura: la carpeta se tramita bajo el delito de delincuencia organizada.

La dependencia movilizó 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 elementos de la Agencia de Investigación Criminal especializados en explosivos, balística, genética, telecomunicaciones, entre otras áreas.

EXPLOSIÓN FRENTE A BASE COMUNITARIA

Un vehículo detonó en la avenida Rayón, colonia Centro de Coahuayana, frente a la sede de la policía comunitaria del municipio, provocando una explosión que dejó un saldo trágico.

Según el reporte oficial, en el lugar se localizó una camioneta completamente calcinada y los restos de dos personas, varias víctimas fueron trasladadas a hospitales, donde tres de ellas murieron mientras recibían atención médica.

La cifra final confirmada por las autoridades fue de cinco personas fallecidas y al menos cinco heridas.

Daños colaterales y respuesta de autoridades

La explosión provocó daños en viviendas, inmuebles, vehículos estacionados y el servicio eléctrico, según reportes de habitantes y autoridades municipales.

Tras el ataque, fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, así como autoridades estatales, reforzaron la vigilancia en la zona. El gobierno estatal también activó traslados aéreos para llevar a los heridos a hospitales de alta especialidad.

Contexto de violencia en la región

La zona de la Sierra Costa de Michoacán, en la que se ubica Coahuayana, ha sido disputada por grupos del crimen organizado. Informes de seguridad identifican actividad frecuente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos locales en municipios limítrofes con Colima.

Ante la escalada de violencia, las autoridades federales y estatales activaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de recuperar el control territorial y disminuir los actos violentos.

Sin responsables identificados

Hasta el cierre de los últimos reportes, las autoridades no han confirmado la detención de responsables ni la atribución del ataque a algún grupo criminal. Tampoco ninguna organización ha reivindicado la agresión.

Las fiscalías encargadas trabajan con peritos especializados en explosivos, criminalística, genética, telecomunicaciones y otras disciplinas, con el fin de esclarecer los hechos, ubicar a los responsables y determinar la naturaleza exacta del atentado.