  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Directivos de empresa Waldo's citados por FGJE

La Fiscalía General de Justicia del Estado detalla los avances y precisiones en la investigación del caso Waldo's

Dic. 07, 2025
Como parte de informar sobre los avances que se han alcanzado en la investigación del caso Waldo´s, así como para precisar información divulgada en algunos medios de comunicación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer que es incorrecto afirmar que la investigación se ha limitado únicamente a personal operativo o de menor nivel de la empresa Waldo´s, ya que desde el inicio del caso se han realizado todos los actos de investigación y diligencias que resultaron procedentes, incluyendo declaraciones de directivos, gerentes, empleados y prestadores de servicios contratados por la empresa propietaria de la sucursal siniestrada.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que, como parte del desarrollo de la investigación, durante la presente semana han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público integrantes del órgano directivo superior de la empresa, en el marco de las diligencias en curso.

Asimismo, la institución aclara que la identidad, cargos y fechas de comparecencia de las personas citadas no pueden hacerse públicas mientras la carpeta de investigación se encuentra en integración, lo anterior por mandato legal, a fin de proteger la secrecía y debido proceso de la investigación, así como la presunción de inocencia de todos los involucrados.

Resaltando que revelar esta información de forma irresponsable podría comprometer el resultado mismo de la investigación.

Finalmente, la FGJE aclaró que, en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la sociedad, ha informado de manera responsable y transparente los avances permitidos por la ley, con el propósito de que las determinaciones que se adopten sean sólidas, fundadas y sostenibles ante los tribunales.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

