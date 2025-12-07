  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Autoridades se movilizan tras reporte de balacera en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón

Los agentes "peinaron" la zona, pero no hallaron indicios ni personas lesionadas en el sector

Dic. 07, 2025
Autoridades se movilizan tras reporte de balacera en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón

Durante la tarde del domingo, agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo al poniente de Ciudad Obregón, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los llamados a la línea de emergencias, los hechos habrían ocurrido poco antes de las 15:00 horas, en calle de las Arboledas y de las Cumbres, en el fraccionamiento Casa Blanca.

Los oficiales arribaron al lugar, y al realizar una inspección descartaron la presencia de víctimas, y tampoco encontraron indicios, por lo que expandieron la búsqueda a otras calles de la colonia, donde tampoco hallaron vestigios de la supuesta balacera.

El referido asentamiento humano, ha sido escenario de 5 homicidios durante el año en curso. El caso más reciente sucedió el pasado 14 de octubre, mientras que en 2024, fueron tres las personas privadas de la vida en dicho fraccionamiento, en hechos registrados en abril, mayo y octubre.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Guaymas, detienen a sujeto acusado de violencia familiar
Policiaca

En Guaymas, detienen a sujeto acusado de violencia familiar

Diciembre 07, 2025

En una ocasión, Francisco "N" envió una corona fúnebre al trabajo de la víctima, con su nombre y mensajes que hacían alusión a su muerte

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas
Policiaca

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas

Diciembre 07, 2025

El sujeto se habría apoderado de una cuatrimoto y varios artículos electrónicos en una casa de Lomas de Colosio

Se estrella vehículo con vivienda en SLRC; hay dos muertos
Policiaca

Se estrella vehículo con vivienda en SLRC; hay dos muertos

Diciembre 07, 2025

El chofer perdió el control del auto, presuntamente a causa del exceso de velocidad, al transitar por la avenida Benjamín Flores