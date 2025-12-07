Autoridades se movilizan tras reporte de balacera en Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón

Durante la tarde del domingo, agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo al poniente de Ciudad Obregón, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los llamados a la línea de emergencias, los hechos habrían ocurrido poco antes de las 15:00 horas, en calle de las Arboledas y de las Cumbres, en el fraccionamiento Casa Blanca.

Los oficiales arribaron al lugar, y al realizar una inspección descartaron la presencia de víctimas, y tampoco encontraron indicios, por lo que expandieron la búsqueda a otras calles de la colonia, donde tampoco hallaron vestigios de la supuesta balacera.

El referido asentamiento humano, ha sido escenario de 5 homicidios durante el año en curso. El caso más reciente sucedió el pasado 14 de octubre, mientras que en 2024, fueron tres las personas privadas de la vida en dicho fraccionamiento, en hechos registrados en abril, mayo y octubre.