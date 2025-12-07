Se estrella vehículo con vivienda en SLRC; hay dos muertos

Dos jóvenes hombres perdieron la vida en un aparatoso accidente que se registró durante la mañana del domingo en San Luis Río Colorado (SLRC).

Dicho incidente sucedió en la avenida Benjamín Flores entre calles 24 y 25, cuando un sedán Toyota Corolla; de modelo atrasado y color blanco, circulaba a exceso de velocidad, con dirección de oriente a poniente.

En determinado momento, el chofer perdió el control del volante y el vehículo se estrelló con una vivienda; y sus ocupantes quedaron prensados.

Por tal motivo, fue necesario que elementos del Departamento de Bomberos acudieran; para liberar los cuerpos utilizando las quijadas de la vida. En cuanto al domicilio, presentó graves daños; sin embargo, sus moradores salieron ilesos.

Personal de la Fiscalía Estatal se hizo cargo de las indagatorias correspondientes, así como del traslado de los cuerpos al anfiteatro, para la autopsia de ley.