Policiaca

Arde automóvil en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

El incidente habría sido ocasionado por pirotecnia, según indicaron testigos

Dic. 07, 2025
Un sedán de la marca Hyundai se incendió luego de que presuntamente arrojaran pirotecnia cerca del sitio donde se encontraba estacionado.

El siniestro fue reportado el sábado por la noche, a eso de las 22:30 horas, en calle Río Moctezuma y bulevar Las Torres de la colonia Libertad, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con testigos, un grupo de jóvenes estaba tronando cuetes en ese sitio, lo que presuntamente habría ocasionado que el sedán de la línea Sonata; de color gris, se incendiara.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar, y sofocaron las llamas en cuestión de minutos, sin embargo, el automóvil resultó en pérdida total.

Agentes de la Policía también estuvieron presentes en la escena, para brindar resguardo y tomar nota del incidente, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

