Catean vivienda al sur de Ciudad Obregón

Policiaca

En el lugar, autoridades detuvieron a un sujeto que cuenta con amplio historial delictivo y decomisaron varias dosis de droga

Dic. 05, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutaron una orden de cateo en la colonia Misión del Real, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

La diligencia se realizó en una vivienda de la calle Real de Marbella, señalada como presunto punto de venta de drogas, donde se detuvo a Alejandro "N", alias "Macumba", de 33 años, señalado por la presunta comisión de delitos contra la salud, ya que en el lugar fueron asegurados 15 envoltorios con cristal y 19 envoltorios con mariguana, presuntamente confeccionados para su venta.

La Fiscalía del Estado informó que Alejandro "N", cuenta con un historial criminal extenso que incluye antecedentes por delitos contra la salud, violencia familiar, lesiones, daños agravados, robo con violencia, robo a casa habitación y portación de arma prohibida.

