  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Diciembre Del 2025
Policiaca

"Cae" tipo con droga durante operativo en Etchojoa

El hombre traía 80 envoltorios con narcóticos dentro de una mochila; fue detenido durante un operativo coordinado

Dic. 05, 2025
Por la presunta comisión de delito contra la salud, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a un hombre en el municipio de Etchojoa.

Se trata de Jesús "N", quien fue detectado durante un operativo desplegado por dichas corporaciones.

Al observar al individuo, quien presentó una actitud sospechosa, los uniformados se acercaron para hacerle una revisión, mediante la cual le detectaron 50 envoltorios plásticos con mariguana en su interior y 30 más con metanfetamina o cristal. Las drogas, estaban dentro de una bolsa tipo mariconera de color negro con café, que el hoy detenido traía consigo.

El hombre y narcótico, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

