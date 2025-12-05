En Ciudad Obregón detienen a presunto envenenador de perros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Rodrigo "N", de 64 años, por hechos constitutivos del delito de maltrato animal, que derivaron en la muerte de cuatro perros propiedad de la ciudadana Carmen Loreto "N".

Las investigaciones señalan que, el pasado 29 de noviembre, entre las 07:00 y 08:30 horas, el imputado acudió a un domicilio ubicado en la colonia Nueva Esperanza, al norte de Ciudad Obregón, donde presuntamente suministró una sustancia tóxica a las mascotas.

Los canes, al ingerir el compuesto, presentaron un deterioro agudo en su salud; dictámenes emitidos por un médico veterinario zootecnista del Departamento de Servicios Periciales confirmaron que la sustancia contenía rodenticidas anticoagulantes, es decir, veneno para ratas, que alteró el sistema de coagulación, provocando hemorragias internas y posteriormente la muerte.