  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Diciembre Del 2025
Policiaca

En Ciudad Obregón detienen a presunto envenenador de perros

El hombre de 64 años le habría dado veneno para ratas a cuatro caninos, propiedad de una vecina de la colonia Nueva Esperanza

Dic. 05, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Rodrigo "N", de 64 años, por hechos constitutivos del delito de maltrato animal, que derivaron en la muerte de cuatro perros propiedad de la ciudadana Carmen Loreto "N".

Las investigaciones señalan que, el pasado 29 de noviembre, entre las 07:00 y 08:30 horas, el imputado acudió a un domicilio ubicado en la colonia Nueva Esperanza, al norte de Ciudad Obregón, donde presuntamente suministró una sustancia tóxica a las mascotas.

Los canes, al ingerir el compuesto, presentaron un deterioro agudo en su salud; dictámenes emitidos por un médico veterinario zootecnista del Departamento de Servicios Periciales confirmaron que la sustancia contenía rodenticidas anticoagulantes, es decir, veneno para ratas, que alteró el sistema de coagulación, provocando hemorragias internas y posteriormente la muerte.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

