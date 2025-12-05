  • 24° C
Policiaca

Decomisan tragamonedas en Bácum y San Ignacio Río Muerto

Los dispositivos estaban instalados afuera de tiendas y no operaban en apego a las normas establecidas

Dic. 05, 2025
Como resultado del despliegue de un operativo en San Ignacio Río Muerto y Bácum, fueron aseguradas varias máquinas tragamonedas que estaban instaladas sin autorización en establecimientos comerciales.

Los decomisos se registraron en tres puntos de San Ignacio Río Muerto: dos máquinas fueron aseguradas en una tienda de abarrotes de la colonia Militar; una más en un establecimiento similar ubicado en la colonia El Gallito; y otras siete máquinas en un local dedicado a la venta de refrescos y frituras en la colonia Centro.

El operativo también incluyó el Ejido Francisco Javier Mina, conocido como Campo 60, en el municipio de Bácum, donde se aseguraron tres máquinas más en un negocio de venta de frituras y bebidas.

En total, se retiraron 13 máquinas tragamonedas que operaban fuera de la normativa aplicable, quedando todas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía en Ciudad Obregón, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

