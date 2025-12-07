  • 24° C
Policiaca

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias

Dic. 07, 2025
Vinculan a proceso a ex secretario de Hacienda de Sonora por peculado y asociación delictuosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de Raúl "N", quien se desempeñó como secretario de Hacienda del Estado de Sonora durante el sexenio pasado, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Durante la audiencia, el juez consideró que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que determinó su vinculación a proceso conforme a derecho.

De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre 2017 y 2020 para asesoría de procedimientos administrativos.

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la Fiscalía continúa integrando los elementos necesarios.  

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

