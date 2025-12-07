Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Armando "N" por el delito de robo con violencia, cometido por varias personas, durante la noche y en casa habitación, en Guaymas.

Las investigaciones determinaron que, la noche del pasado 3 de septiembre, el imputado y otras personas ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Colosio aprovechando la oscuridad del lugar, dañando mecanismos de seguridad, forzando puertas y ventanas.

Una vez adentro del inmueble, se apoderaron de un vehículo tipo cuatrimoto Yamaha Grizzly, modelo 2008, color rojo, así como de múltiples objetos muebles, entre ellos una bocina JBL Charge 6, una televisión LG de 40 pulgadas, una máquina de soldar, un detector de metales, herramientas eléctricas y artículos inflables.

El apoderamiento de bienes se realizó sin consentimiento del propietario legítimo, Rafael "N", vulnerando su patrimonio y la seguridad de su vivienda; por lo que el Juez consideró suficientes los datos presentados, permitió la formulación de imputación y ordenó prisión preventiva justificada.