Policiaca

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas

El sujeto se habría apoderado de una cuatrimoto y varios artículos electrónicos en una casa de Lomas de Colosio

Dic. 07, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Armando "N" por el delito de robo con violencia, cometido por varias personas, durante la noche y en casa habitación, en Guaymas.

Las investigaciones determinaron que, la noche del pasado 3 de septiembre, el imputado y otras personas ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Colosio aprovechando la oscuridad del lugar, dañando mecanismos de seguridad, forzando puertas y ventanas.

Una vez adentro del inmueble, se apoderaron de un vehículo tipo cuatrimoto Yamaha Grizzly, modelo 2008, color rojo, así como de múltiples objetos muebles, entre ellos una bocina JBL Charge 6, una televisión LG de 40 pulgadas, una máquina de soldar, un detector de metales, herramientas eléctricas y artículos inflables.

El apoderamiento de bienes se realizó sin consentimiento del propietario legítimo, Rafael "N", vulnerando su patrimonio y la seguridad de su vivienda; por lo que el Juez consideró suficientes los datos presentados, permitió la formulación de imputación y ordenó prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

