  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Guaymas, detienen a sujeto acusado de violencia familiar

En una ocasión, Francisco "N" envió una corona fúnebre al trabajo de la víctima, con su nombre y mensajes que hacían alusión a su muerte

Dic. 07, 2025
En Guaymas, detienen a sujeto acusado de violencia familiar

Francisco "N" fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de celebrarse audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la AMIC, en Guaymas.

Las investigaciones establecen que, entre septiembre y octubre de este año, el imputado ejerció actos de agresión física, psicológica y de control en contra de una mujer, dentro del domicilio que compartían en la colonia Las Plazas.

Los hechos incluyen episodios de intimidación, amenazas, vigilancia, restricciones a su autonomía y acciones que vulneraron su integridad emocional y personal.

En uno de los incidentes, la víctima fue obstaculizada en su rutina laboral y en su comunicación personal, en un patrón dirigido a limitar su independencia; diversas agresiones físicas también quedaron documentadas.

Las autoridades también constataron un hecho registrado el pasado 25 de noviembre, cuando una mujer no identificada acudió al lugar de trabajo de la víctima, en la colonia Country Club de San Carlos, para entregar un arreglo fúnebre acompañado de una cinta y una tarjeta con mensajes que hacían alusión directa a la muerte de la mujer afectada.

El conjunto de agresiones, su progresión y la naturaleza del mensaje fúnebre fueron determinantes para sustentar la solicitud de prisión preventiva, medida con la que se busca proteger a la víctima y evitar nuevos episodios de violencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas
Policiaca

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de robo a casa habitación en Guaymas

Diciembre 07, 2025

El sujeto se habría apoderado de una cuatrimoto y varios artículos electrónicos en una casa de Lomas de Colosio

Se estrella vehículo con vivienda en SLRC; hay dos muertos
Policiaca

Se estrella vehículo con vivienda en SLRC; hay dos muertos

Diciembre 07, 2025

El chofer perdió el control del auto, presuntamente a causa del exceso de velocidad, al transitar por la avenida Benjamín Flores

Vinculan a proceso a ex secretario de Hacienda de Sonora por peculado y asociación delictuosa
Policiaca

Vinculan a proceso a ex secretario de Hacienda de Sonora por peculado y asociación delictuosa

Diciembre 07, 2025

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias