En Guaymas, detienen a sujeto acusado de violencia familiar

Francisco "N" fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de celebrarse audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la AMIC, en Guaymas.

Las investigaciones establecen que, entre septiembre y octubre de este año, el imputado ejerció actos de agresión física, psicológica y de control en contra de una mujer, dentro del domicilio que compartían en la colonia Las Plazas.

Los hechos incluyen episodios de intimidación, amenazas, vigilancia, restricciones a su autonomía y acciones que vulneraron su integridad emocional y personal.

En uno de los incidentes, la víctima fue obstaculizada en su rutina laboral y en su comunicación personal, en un patrón dirigido a limitar su independencia; diversas agresiones físicas también quedaron documentadas.

Las autoridades también constataron un hecho registrado el pasado 25 de noviembre, cuando una mujer no identificada acudió al lugar de trabajo de la víctima, en la colonia Country Club de San Carlos, para entregar un arreglo fúnebre acompañado de una cinta y una tarjeta con mensajes que hacían alusión directa a la muerte de la mujer afectada.

El conjunto de agresiones, su progresión y la naturaleza del mensaje fúnebre fueron determinantes para sustentar la solicitud de prisión preventiva, medida con la que se busca proteger a la víctima y evitar nuevos episodios de violencia.