Sheinbaum reafirma unidad de la 4T tras multitudinaria convocatoria en el Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su agradecimiento por el respaldo ciudadano mostrado durante la convocatoria realizada el pasado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde autoridades estimaron la presencia de alrededor de 600 mil asistentes, entre ellos jóvenes y familias que acudieron a la Plaza de la Constitución.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó que el ambiente fue “contento y combativo”, en referencia al ánimo de defensa pacífica de los logros alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación en los últimos siete años.

SHEINBAUM REAFIRMA UNIDAD DE LA 4T

Sheinbaum reiteró que su administración dará continuidad al proyecto de nación impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que ambos comparten principios, objetivos y una misma visión de país. Subrayó avances como el aumento sostenido al salario mínimo, el impulso a las energías renovables, el fortalecimiento de políticas para mujeres y mejoras en el sistema educativo.

“Lo festejamos como siete años porque no hubo engaño señaló; siempre dijimos que sería continuidad, avance y nuevos temas. Avanzamos en asuntos ambientales, en fuentes renovables de energía, en mujeres, en educación”.

La presidenta insistió en que su gobierno forma parte de un mismo modelo económico, político y ético que busca un crecimiento con justicia, lo que denominó prosperidad compartida: “El crecimiento económico sin justicia no llega a quien menos tiene. Por eso hablamos de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

Sobre la participación ciudadana del fin de semana, Sheinbaum descartó que hubiera existido “acarreo” y afirmó que nunca permitiría movilizaciones condicionadas a dádivas o pagos. Añadió que la presencia masiva se debió al respaldo genuino de la población hacia el movimiento transformador.

La presidenta aseguró que continuará trabajando para fortalecer la unidad y seguir ampliando los resultados de la Cuarta Transformación en todo el país.