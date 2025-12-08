Comando irrumpe en fiesta familiar y hace masacre en Valle de Santiago

Un convivio entre familiares terminó en tragedia la tarde-noche del sábado 6 de diciembre, cuando un grupo armado ingresó a una casa de la colonia 20 de Noviembre y disparó contra quienes se encontraban celebrando. El ataque dejó cinco personas sin vida y al menos seis más heridas.

CELEBRACIÓN CONVERTIDA EN CAOS

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), los agresores al menos cuatro hombres llegaron en un vehículo a la vivienda ubicada en la calle Durango, esquina con Jalisco, alrededor de las 19:30 horas. Sin decir una palabra, se bajaron del automóvil y comenzaron a disparar directamente contra los asistentes.

Vecinos relataron que la zona se llenó de gritos, detonaciones y personas corriendo para ponerse a salvo. Los primeros peritajes registraron más de 50 casquillos regados en la calle. Cuando los paramédicos llegaron, confirmaron el fallecimiento de cuatro hombres y una mujer, todos pertenecientes a una misma familia.

Las seis personas heridas, cuatro mujeres y dos hombres, fueron trasladadas a hospitales de la región; varias se reportan en estado grave.

VÍCTIMAS Y LESIONADOS

Fallecidos: cuatro hombres y una mujer , todavía en proceso de identificación oficial.

, todavía en proceso de identificación oficial. Heridos: seis personas, trasladadas a diferentes centros médicos para recibir atención urgente.

Según versiones de habitantes de la zona, la vivienda atacada era conocida como la “casa de la familia del Molinero”, señalada por presuntos vínculos con actividades de narcomenudeo. Por ello, una de las líneas de investigación apunta a que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos criminales.

La FGE inició una carpeta de investigación, revisa cámaras de seguridad, recopila casquillos y evidencia en el lugar, y toma declaración a testigos. Hasta ahora no hay personas detenidas.

VIOLENCIA EN AUMENTO EN GUANAJUATO

Este hecho se convierte en la tercera masacre registrada en menos de una semana en Guanajuato. Los días 3 y 5 de diciembre se reportaron otros dos multihomicidios en Irapuato y Pénjamo, sumando 18 víctimas en apenas 48 horas. Este panorama confirma la grave crisis de violencia que enfrenta la entidad y la presencia constante del crimen organizado.

Tras el ataque, autoridades estatales y municipales implementaron un operativo especial en la colonia 20 de Noviembre y reforzaron la vigilancia en varios puntos del municipio.

La Fiscalía aseguró que mantendrá seguimiento puntual al caso y pidió apoyo ciudadano para aportar información que ayude a identificar a los responsables. Mientras tanto, residentes de Valle de Santiago expresaron temor y pidieron presencia permanente de las fuerzas de seguridad para evitar nuevos hechos violentos en la comunidad.