Ministro Hugo Aguilar alerta por suplantación de identidad en Facebook

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, denunció públicamente haber sido víctima de una suplantación de identidad en Facebook, donde personas ajenas utilizan su nombre para solicitar dinero y promover supuestos apoyos económicos.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el ministro advirtió que circula un perfil falso que envía mensajes privados para intentar engañar a la ciudadanía.

"He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Esto es completamente FALSO", señaló Aguilar, quien agregó que no ha autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos a su nombre.

El ministro pidió a la población no caer en estas prácticas, reportar de inmediato cualquier cuenta que use su imagen sin autorización y compartir la información para evitar más víctimas.

"Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía", enfatizó.

LAS ESTAFAS MÁS FRECUENTES EN FACEBOOK

La modalidad que afectó al ministro pertenece al phishing, uno de los fraudes más comunes en la plataforma.

En este tipo de engaño, los estafadores envían mensajes que aparentan ser legítimos, como "mira lo que encontré" o "¿eres tú?", acompañados de un enlace que dirige a una página falsa. Al ingresar usuario y contraseña, los delincuentes roban la cuenta.

Otra táctica habitual son los correos o mensajes falsos de "alertas de seguridad de Facebook", que solicitan datos personales o financieros con carácter urgente.

Además, continúan en aumento los fraudes de compra-venta, donde supuestos vendedores piden pagos por adelantado y nunca entregan el producto. Los artículos más usados para este engaño incluyen electrónicos, electrodomésticos, vehículos, viajes y ropa.