Hallan sin vida a regidor de Reynosa en departamento de la CDMX, autoridades investigan a dos acompañantes

El fallecimiento de Brayan Nicolás Vicente Salinas, de Reynosa, generó conmoción tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México, luego de que su cuerpo fuera localizado en un inmueble situado sobre Paseo de la Reforma, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el joven político presentaba señales evidentes de violencia y se presume que fue asfixiado.

Tras la localización del cuerpo, especialistas de la Fiscalía General de Justicia capitalina realizaron el traslado con el objetivo de efectuar la necropsia correspondiente y precisar las causas del fallecimiento. Personal ministerial indicó que se han reunido distintos elementos para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido durante las horas previas a su muerte.

Uno de los aspectos que más atención ha generado en la investigación es el seguimiento de imágenes captadas por cámaras privadas del edificio. Según las autoridades, se observa que el funcionario ingresó acompañado de dos individuos. Estos sujetos abandonaron el lugar antes de que el regidor fuera encontrado sin vida, por lo que fueron las últimas personas en convivir con él. Brayan, había viajado a la Ciudad de México para participar en actividades políticas el fin de semana, entre ellas el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el encuentro por el séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación.

Las instituciones capitalinas mantienen discreción respecto a los resultados oficiales, aunque se ha confirmado que se analizan movimientos recientes de sus cuentas bancarias. Registros preliminares señalan que entre el viernes y el sábado se realizaron transferencias y retiros con sus tarjetas, justo durante el periodo en el que habría ocurrido su muerte. Los acompañantes habrían ingresado sus datos en la libreta de visitas del edificio bajo los nombres de Alejandro "N" y Roberto "N".

TRAYECTORIA PÚBLICA Y VÍNCULOS POLÍTICOS DEL REGIDOR REFORZARON EL IMPACTO DE SU MUERTE

Brayan, desempeñó labores en el ámbito creativo y digital como diseñador y gestor de redes en una agencia de marketing. Para 2024 se integró al Sindicato Industrial Autónomo de Operadores en General de la República Mexicana, donde se involucró en temas de resolución de conflictos laborales. Posteriormente, en octubre de ese mismo año asumió la regiduría en Reynosa, desde donde encabezó la Comisión de Igualdad de Género, impulsando acciones a favor de los derechos humanos, causas de la comunidad LGBT+ y proyectos dirigidos a personas jóvenes.

Además de su papel público, sostenía un activismo constante, ya que promovía el apoyo a refugios de animales y la entrega de víveres a regiones afectadas por desastres.

Su presencia pública lo llevó a sostener vínculos con figuras de Morena. En redes sociales compartía fotografías de reuniones con dirigentes del partido y mensajes de respaldo a proyectos municipales. Tras confirmarse la noticia de su muerte, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lamentó profundamente el suceso y envió condolencias a la familia y amistades de Vicente Salinas, reconociendo su dedicación y servicio al municipio.

INVESTIGACIÓN APUNTA A ACOMPAÑANTES Y MOVIMIENTOS FINANCIEROS PREVIOS AL FALLECIMIENTO

Sobre el momento en el que fue encontrado, versiones señalan que trabajadores de limpieza del edificio descubrieron el cuerpo en un departamento rentado temporalmente para su estancia en la capital. Testimonios indican que los hombres que lo acompañaron habrían utilizado su teléfono para solicitar dinero a personas cercanas y efectuaron operaciones con sus tarjetas bancarias. Aunque la Fiscalía no ha revelado aún resultados finales, el comunicador Carlos Jiménez publicó que la víctima habría sido drogada antes de ser asesinada.

La carpeta de investigación permanece abierta y se continúan recabando testimonios, videos y datos financieros con el propósito de esclarecer lo ocurrido.