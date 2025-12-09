Detienen a presunto feminicida de Angélica Lourdes en Cajeme

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de Miguel Ángel "N", de 28 años, quien es investigado como presunto responsable del feminicidio de Angélica Lourdes "N", hallada sin vida el pasado 24 de noviembre en un domicilio de la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón.

El aseguramiento del individuo se logró durante la madrugada de este martes, tras un operativo que inició alrededor de las cinco de la mañana en un predio ubicado en la salida sur de la ciudad, rumbo a Navojoa. La diligencia derivó de diversas labores de investigación que permitieron ubicar el punto donde se escondía el imputado.

LA VÍCTIMA FUE LOCALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE

Según los datos integrados en la carpeta de investigación, el cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una vivienda de la misma colonia, donde habría sido privada de la vida por asfixia. Esta información se fortaleció con peritajes y entrevistas realizadas por los agentes ministeriales.

OPERATIVO COORDINADO

El cateo y la detención estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes trabajaron en conjunto con personal de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades destacaron que toda la intervención se efectuó conforme a los lineamientos legales y con respeto a los derechos humanos.

La Fiscalía señaló que, tras la puesta a disposición del detenido, se realizará la audiencia de formulación de imputación ante un juez. Una vez concluida, se dará a conocer más información sobre el avance del proceso.