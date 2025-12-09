  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a presunto feminicida de Angélica Lourdes en Cajeme

Autoridades estatales detuvieron a un joven de 28 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer en la colonia Las Haciendas

Dic. 09, 2025
Detienen a presunto feminicida de Angélica Lourdes en Cajeme

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de Miguel Ángel "N", de 28 años, quien es investigado como presunto responsable del feminicidio de Angélica Lourdes "N", hallada sin vida el pasado 24 de noviembre en un domicilio de la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón.

El aseguramiento del individuo se logró durante la madrugada de este martes, tras un operativo que inició alrededor de las cinco de la mañana en un predio ubicado en la salida sur de la ciudad, rumbo a Navojoa. La diligencia derivó de diversas labores de investigación que permitieron ubicar el punto donde se escondía el imputado.

LA VÍCTIMA FUE LOCALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE

Según los datos integrados en la carpeta de investigación, el cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una vivienda de la misma colonia, donde habría sido privada de la vida por asfixia. Esta información se fortaleció con peritajes y entrevistas realizadas por los agentes ministeriales.

imagen-cuerpo

OPERATIVO COORDINADO

El cateo y la detención estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes trabajaron en conjunto con personal de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades destacaron que toda la intervención se efectuó conforme a los lineamientos legales y con respeto a los derechos humanos.

La Fiscalía señaló que, tras la puesta a disposición del detenido, se realizará la audiencia de formulación de imputación ante un juez. Una vez concluida, se dará a conocer más información sobre el avance del proceso.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Homicidio en Cajeme: Dos mujeres sin vida tras ataque en colonia Libertad
Policiaca

Homicidio en Cajeme: Dos mujeres sin vida tras ataque en colonia Libertad

Diciembre 08, 2025

Un grupo armado perpetró un ataque en un domicilio de Cajeme, resultando en la muerte de dos mujeres. La Fiscalía investiga el caso.

Crimen en Ciudad Obregón: hombre asesinado
Policiaca

Crimen en Ciudad Obregón: hombre asesinado

Diciembre 08, 2025

Ciudad Obregón es escenario de un crimen impactante: un hombre asesinado en la colonia Sonora. Las autoridades buscan esclarecer los hechos

Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam
Policiaca

Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam

Diciembre 08, 2025

Los hechos sucedieron en febrero del 2024, cuando el acusado y otros hombres atacaron a balazos a la víctima