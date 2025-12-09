México reduce los homicidios dolosos diarios, cifras del SESNSP muestran una baja sostenida

El panorama de seguridad en México muestra un cambio notable. De acuerdo con la información presentada durante una conferencia matutina este 9 de diciembre, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país ha experimentado una disminución importante en los homicidios dolosos durante los últimos 14 meses.

Según los datos oficiales, el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025. Esta reducción representa un 37 por ciento menos, equivalente a 32 homicidios menos por día en comparación con el inicio del periodo analizado.

Figueroa destacó que se trata de una tendencia constante, no de un descenso aislado. Señaló también que, al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes de los últimos diez años, este ciclo se perfila como el registro más bajo dentro de la década. Si se contrasta el promedio diario de homicidios entre 2018 y 2025, la disminución es de 35 por ciento, lo cual confirma un cambio de rumbo significativo en las cifras nacionales.

SIETE ESTADOS CONCENTRAN MÁS DE LA MITAD DE LOS HOMICIDIOS

A pesar de la disminución general, la distribución territorial de la violencia sigue siendo desigual. El análisis realizado por el SESNSP muestra que siete entidades concentran el 51 por ciento de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional durante los últimos 14 meses.

Los estados que encabezan la lista son:

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Sinaloa

Estado de México

Guerrero

Michoacán

En conjunto, estas entidades presentan los mayores niveles de violencia letal del país y continúan siendo puntos prioritarios para el diseño e implementación de estrategias de seguridad.

El comportamiento del delito también se refleja en las variaciones estatales. En Guanajuato, se registró una disminución que va de 12.7 a 5.3 homicidios diarios; en Baja California, de 7.13 a 4; en el Estado de México, de 6.63 a 3.20; en Tabasco, de 3.53 a 1.4; y en Sinaloa, de 6.9 a 3.63.

La titular del SESNSP informó que, al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025, un total de 26 entidades federativas registraron una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos.

Entre las reducciones más destacadas se encuentran:

Zacatecas , con un descenso del 70 por ciento

, con un Chiapas , con una baja del 58 por ciento

, con una Quintana Roo, con una reducción del 56.7 por ciento

Estas cifras reflejan que la mejora no es exclusiva de un grupo reducido de entidades, sino que se extiende a la mayoría del país, aunque con variaciones marcadas según el contexto regional.

DELITOS DE ALTO IMPACTO TAMBIÉN MUESTRAN DISMINUCIONES IMPORTANTES

El informe también señala avances en otros delitos de alto impacto que inciden directamente en la percepción de seguridad.

Desde 2018, la reducción registrada en este tipo de ilícitos alcanza el 47 por ciento. Dentro de este rubro se reportan los siguientes cambios:

Feminicidio : disminución del 23.4 por ciento

: disminución del 23.4 por ciento Lesiones dolosas por arma de fuego : reducción del 22.6 por ciento

: reducción del 22.6 por ciento Secuestro : baja del 58.4 por ciento

: baja del 58.4 por ciento Robo con violencia : caída cercana al 49 por ciento

: caída cercana al 49 por ciento Robo a transportistas : reducción también del 49 por ciento

: reducción también del 49 por ciento Robo de vehículo: disminución del 49 por ciento respecto a 2018

Figueroa destacó, que la estrategia nacional contra la extorsión ha permitido aumentar las denuncias al número 089 y ha contribuido a frenar intentos de extorsión a través de una mayor intervención preventiva.

Estados más seguros y con menor incidencia

En contraste con las entidades de mayor violencia, los estados con menor número de homicidios dolosos son Yucatán, Durango, Colima, Aguascalientes, Campeche y Tlaxcala. Estos han mantenido índices bajos y relativamente estables, posicionándose como las entidades con mayor percepción de seguridad y menor nivel de letalidad en el periodo analizado.

Los resultados presentados por el SESNSP revelan un cambio relevante en la tendencia del homicidio doloso en México. Si bien la reducción del 37 por ciento en el promedio diario representa un avance sin precedentes recientes, la concentración del delito en un grupo de estados demuestra que los retos siguen siendo significativos.

La caída sostenida en delitos de alto impacto sugiere un fortalecimiento de las estrategias de seguridad, pero el país aún enfrenta desafíos estructurales que requieren continuidad en la atención, coordinación entre niveles de gobierno y políticas integrales que permitan mantener y ampliar estas mejoras.