Estas serán las consecuencias de quienes vendan vapes en México, según Claudia Sheinbaum

La discusión sobre los vapeadores dio un giro decisivo en México luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma que prohíbe por completo la venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. Tras la votación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que estos productos representan un riesgo para la salud y advirtió que quienes los comercialicen enfrentarán sanciones.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE LA PROHIBICIÓN

Durante una conferencia, la mandataria afirmó que persiste la idea equivocada de que los vapeadores causan menos daño que los cigarros tradicionales. Sin embargo, señaló que las sustancias que contienen también resultan perjudiciales.

"Los vapeadores hacen daño a la salud, hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador tiene menos daño, pero no es así", expresó, subrayando que el gobierno busca proteger especialmente a jóvenes que han adoptado estos dispositivos como alternativa al tabaco.

QUÉ APROBÓ LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma a la Ley General de Salud, la cual prohíbe:

Cigarrillos electrónicos

Vapeadores

Sistemas alternativos o análogos para consumo de nicotina o sustancias inhaladas

La votación reflejó una fuerte división política: Morena y sus aliados respaldaron la medida con 324 votos a favor, mientras que la oposición se manifestó con 129 votos en contra.

Incluso, la discusión generó tensiones en el pleno, donde algunos legisladores intercambiaron gritos y empujones durante el debate.

QUÉ PASARÁ CON QUIENES VENDAN VAPEADORES

Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que habrá consecuencias para quienes continúen comercializando estos productos ahora prohibidos.

"Ya hay sanciones a quien venda los vapeadores", afirmó, dejando en claro que el gobierno aplicará las nuevas disposiciones de manera estricta una vez que la reforma entre en vigor.

Aunque el dictamen aclara que los consumidores no serán sancionados por poseer o usar vapeadores, la venta, distribución y promoción sí quedarán sujetas a penalizaciones conforme a la ley.

POR QUÉ SE IMPULSA ESTA MEDIDA

El gobierno federal sostiene que los vapeadores representan un riesgo creciente, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Argumentan que, pese a su imagen de "alternativa segura", contienen sustancias que pueden causar daños severos a los pulmones y generar adicción.

La presidenta insistió en que el objetivo es priorizar la salud pública y evitar que estos dispositivos sigan normalizándose entre menores de edad.

QUÉ VIENE PARA EL MERCADO Y LOS USUARIOS

Con la aprobación de esta reforma, las autoridades deberán definir los mecanismos de vigilancia, así como los tipos de sanciones y el proceso para detectar puntos de venta clandestinos. Se espera también un aumento en operativos federales y estatales para impedir la distribución de estos dispositivos.

Mientras tanto, especialistas recomiendan a los consumidores informarse y buscar alternativas seguras para dejar el tabaco sin recurrir a productos cuya venta ahora está prohibida.