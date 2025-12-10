Doble asesinato de un abogado y su esposa destapa conflicto con invasores de tierras en la CDMX

Un doble homicidio en una privada de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ha encendido las alertas sobre la peligrosa relación entre el ejercicio del derecho penal y las redes criminales especializadas en el despojo de terrenos. José Luis "N", un abogado con más de 50 años de trayectoria, y su esposa Elena "N" fueron hallados sin vida dentro de su hogar, un caso que hoy sacude al gremio jurídico y a la comunidad vecinal.

El crimen ocurrió pocos días después de que el defensor lograra un fallo clave en un litigio de alto impacto relacionado con invasiones de tierra en Ecatepec, un municipio marcado por el aumento de este delito. Su familia apunta directamente a grupos delictivos como posibles responsables.

UN ASESINATO SILENCIOSO EN UNA ZONA VIGILADA

El hallazgo de los cuerpos reveló un crimen llevado a cabo con precisión y calma, dentro de un fraccionamiento que cuenta con estrictas medidas de seguridad.

El hijo del matrimonio fue quien descubrió la escena al acudir a visitar a sus padres. La mujer se encontraba tirada detrás de la puerta principal, impidiendo su apertura, mientras que el abogado yacía en la parte posterior de la casa.

El estado de descomposición indicó que la pareja llevaba al menos un día fallecida. Investigadores consideran que los agresores habrían usado un arma equipada con silenciador, lo que explicaría por qué nadie escuchó detonaciones a pesar de la cercanía entre las viviendas.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina trabajaron durante más de tres horas en la propiedad antes de trasladar los cuerpos. Hasta el momento, no se ha confirmado un móvil oficial ni la identidad de los responsables.

EL LITIGIO QUE PUDO COSTARLE LA VIDA

La línea de investigación más sólida apunta a la labor profesional del abogado. Según declaraciones de su hijo, la sentencia del caso que recientemente habían ganado estaba programada para la semana siguiente.

El abogado había recibido amenazas de tres grupos dedicados a la ocupación ilegal de terrenos en el Estado de México: "Los 300", "La Chokiza" y "Los Enríquez". Estas organizaciones han sido señaladas por operar mediante violencia, intimidación armada y procesos irregulares para intentar legalizar predios ocupados.

Datos citados por Guillermo Ortega indican que entre 2018 y 2024 estos delitos aumentaron 45% en Ecatepec, un municipio que enfrenta una crisis profunda relacionada con la invasión de predios.

SEÑALAMIENTOS CONTRA LA POLICÍA

La familia del abogado ha expresado su inconformidad con la actuación policial desde los primeros momentos de la investigación.

Entre sus acusaciones, señalaron el presunto robo de un teléfono celular con el que se estaba documentando la intervención de los agentes, así como la aparición de mandos que no se identificaron de manera adecuada en la escena del crimen.

Pidieron evitar la revictimización, exigir claridad en cada procedimiento y solicitaron a vecinos y medios proporcionar información únicamente a través de los canales oficiales de la Fiscalía para evitar filtraciones o versiones manipuladas.

LOS SIGUIENTES PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía capitalina ha establecido varias rutas para esclarecer el doble homicidio:

Revisión a fondo del trabajo profesional del abogado , especialmente sus casos relacionados con despojo y amenazas previas.

, especialmente sus casos relacionados con despojo y previas. Análisis de los videos de seguridad tanto del conjunto habitacional como de cámaras particulares en la zona.

tanto del conjunto habitacional como de cámaras particulares en la zona. Indagatoria sobre personas cercanas que pudieran haber tenido acceso a la vivienda sin forzar la entrada.

Coordinación con autoridades del Estado de México para seguir la pista de los grupos invasores señalados por la familia.

UN CASO QUE EXPONE LA VULNERABILIDAD DE LOS DEFENSORES LEGALES

El doble asesinato de José Luis y Elena no solo es un hecho violento, sino un recordatorio de los riesgos que enfrentan profesionales del derecho cuando sus batallas legales se cruzan con intereses criminales profundamente arraigados.

El caso abre cuestionamientos sobre la protección a abogados que trabajan contra grupos delictivos, la eficacia de las autoridades en investigaciones sensibles y la urgencia de mecanismos más sólidos para frenar el avance del despojo de tierras en la región.