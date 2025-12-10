Peregrino muere atropellado en la autopista México-Puebla durante su camino a la Basílica

En las primeras horas de este 10 de diciembre de 2025, un lamentable incidente marcó el trayecto de una peregrinación proveniente de Oriental, Puebla. Dos personas que caminaban hacia la Basílica de Guadalupe fueron embestidos en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, uno de ellos perdió la vida de manera inmediata y el otro fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan y generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad, además del cierre parcial de la circulación, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Identidad de las víctimas continúa sin confirmarse

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del peregrino fallecido ni del lesionado. La víctima que sobrevivió al impacto recibió atención inicial en el lugar y posteriormente fue llevada a un centro médico, donde su estado de salud permanece sin actualizarse oficialmente

AUTORIDADES ASEGURAN LA ZONA DEL SINIESTRO

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron para asegurar el área, resguardar a los conductores y evitar más riesgos para quienes continúan peregrinando rumbo a la Ciudad de México. Personal de la Fiscalía General del Estado también intervino para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación correspondiente.

El cierre parcial de la carretera generó tráfico y retrasos, pues la México-Puebla es una de las vías más transitadas del país y registra en estas fechas un flujo elevado por celebraciones guadalupanas.

RECOMENDACIONES PARA AUTOMOVILISTAS DURANTE LAS PEREGRINACIONES

Con miles de personas movilizándose en estos días rumbo al templo mariano, las autoridades exhortan a los conductores a tomar precauciones extremas:

Reducir la velocidad al identificar grupos de peregrinos.

Mantener atención constante al camino y evitar cualquier distracción.

Respetar el paso de los feligreses y anticipar maniobras.

Consejos de seguridad para los peregrinos.



Para quienes realizan largas caminatas hacia la Basílica, también se recomiendan medidas básicas de protección :

Usar ropa o accesorios reflejantes, especialmente en horarios de poca luz.

Avanzar en grupos visibles y organizados para mayor seguridad.

El accidente ocurrido este 10 de diciembre vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar la seguridad en carreteras durante las jornadas de peregrinación, tanto para automovilistas como para quienes mantienen viva la tradición de visitar el santuario guadalupano cada año.

Lo sucedido en la autopista México-Puebla es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan miles de peregrinos durante su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe. La combinación de carreteras saturadas, poca visibilidad en ciertos tramos y la falta de precauciones puede derivar en tragedias.