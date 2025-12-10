Avances del Plan Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los responsables de distintas secretarías presentar los avances del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", a un mes de haber iniciado su aplicación. Esta solicitud se realizó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y fue expuesta durante la conferencia de prensa de este miércoles 10 de diciembre. La mandataria busca evaluar qué se ha logrado hasta ahora y reforzar las acciones necesarias para atender la situación de violencia en la entidad.

Carlos Torres Rosa, coordinador general de los Programas para el Bienestar, presentó el calendario de actividades que se han realizado del 17 de noviembre, así como las programas hasta el fin del año.

"Aquí integramos semanalmente y por día el trabajo de todo el gobierno de México, cubriendo los dos ejes y cien acciones con el pueblo michoacano", señaló Torres.

FECHAS CLAVE PARA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE:

IMJUVE: Actividad deportiva en Morelia.

SEGOB: Feria del Bienestar en Uruapan.

11 de diciembre

IMJUVE : Tequio y activación por la paz en Uruapan.

: Tequio y activación por la paz en Uruapan. SEGOB : Feria del Bienestar en Purépero.

: Feria del Bienestar en Purépero. SEDATU: Libros en Contepec.

12 de diciembre

IMJUVE : Tequio y activación por la paz en Zitácuaro.

: Tequio y activación por la paz en Zitácuaro. SEGOB : Feria del Bienestar en Zamora.

: Feria del Bienestar en Zamora. CULTURA: Libros en Zinapécuaro.

13 de diciembre

IMJUVE : Tequio y activación en Morelia.

: Tequio y activación en Morelia. SEGOB : Feria del Bienestar en Zamora.

: Feria del Bienestar en Zamora. SEMARNAT: Firma de convenios para apoyos en compensación ambiental.

14 de diciembre

IMJUVE : Actividad deportiva y mural en Morelia.

: Actividad deportiva y mural en Morelia. SEDATU: Libros en Pátzcuaro.

Del 15 al 21 de diciembre

19 de diciembre: Feria Navideña en Pátzcuaro

Presentación del Certificado Laboral de Agroexportación para la formalización de trabajadores agrícolas.

Torneo de Básquet entre preparatorias en Apatzingán.

Reunión con 73 alcaldes para los Centros LIBRE en Mujica.

Del 22 al 28 de diciembre

26 de diciembre: Conclusión de obra de drenaje en Aquila.

Conclusión de 15 obras de electrificación en 5 municipios.

CARLOS MANZO Y SU LUCHA CONTRA EL CRIMEN EN URUAPAN

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos, desató una fuerte ola de indignación y cuestionamientos hacia el gobierno federal.

Manzo murió tras recibir varios disparos en una plaza pública del centro de la ciudad, en medio del tradicional Festival de las Velas.

Con 40 años, se había convertido en el primer presidente municipal independiente en la historia de Uruapan, tras ganar las elecciones locales de 2024. Era conocido popularmente como "el del sombrero" y desde su campaña se destacó por su postura firme contra el crimen organizado.

Después de que se conoció la noticia de su muerte, volvió a circular en Facebook un mensaje de Manzo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el que les solicitaba que "no dejen solo a Uruapan en la lucha contra los delitos federales que corresponden atender a la Federación".

En dicho mensaje, el alcalde cuestionaba la decisión de retirar a 200 elementos de la Guardia Nacional del municipio: "Esta medida deja a Uruapan vulnerable frente a las actividades del crimen organizado". Recientemente, Manzo había suspendido las fiestas patrias en su municipio debido a los riesgos de seguridad y en videos se le veía usando un chaleco antibalas como medida preventiva.