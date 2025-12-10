VIDEO | Así fue la aparatosa caída de pasajeros en las escaleras del Metro de la CDMX

La tarde del martes 9 de diciembre, se registró un accidente dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México que encendió las alarmas entre cientos de pasajeros.

Un video que circuló rápidamente en redes sociales mostró cómo un grupo de usuarios cayó abruptamente en una de las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva, en la Línea 9.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA ESTACIÓN CIUDAD DEPORTIVA?

Al menos 12 personas resultaron heridas luego de caer de las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la CDMX.



El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que una persona perdió el equilibrio.

La escena, captada alrededor de las 18:00 horas, dejó un saldo de 12 personas lesionadas y generó una fuerte reacción entre quienes presenciaron el hecho y quienes vieron las imágenes posteriormente.

De acuerdo con el reporte oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el accidente comenzó cuando un usuario perdió el equilibrio mientras transportaba bolsas voluminosas, lo que desencadenó un efecto dominó que arrastró a quienes venían detrás.

En segundos, la escalera eléctrica se convirtió en un punto de riesgo donde varios pasajeros cayeron uno sobre otro, sin posibilidad de sostenerse o frenar la caída.

Las imágenes difundidas generaron una fuerte reacción entre los internautas, pues muchos expresaron preocupación por la falta de precauciones al usar las escaleras, mientras otros señalaron la importancia de que se refuercen las medidas de seguridad y supervisión en horas de alta afluencia de pasajeros.

ACCIONES DE LA AUTORIDAD Y ATENCIÓN A LOS LESIONADOS

El video también dio pie a llamados a la prudencia: sostenerse del pasamanos, evitar cargas excesivas y mantenerse atento al flujo de gente.

Ante la emergencia, personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro y equipos de rescate acudieron de inmediato. Paramédicos brindaron primeros auxilios a los lesionados y realizaron valoraciones en el sitio.

Según Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, lo que permitió asistir rápidamente a quienes quedaron atrapados en la escalera.

Rubalcava informó que, aunque 12 personas resultaron heridas, ninguna presentó riesgo vital. La mayoría fue atendida en la misma estación, donde se les entregaron pases médicos para hacer válido el seguro de usuario.

Sin embargo, tres personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos debido a la gravedad de sus lesiones.

El STC reiteró que continuará supervisando el funcionamiento de las escaleras eléctricas y llamó a los usuarios a tomar precauciones para evitar accidentes similares.

El video, por su parte, se volvió una advertencia contundente de cómo un descuido puede escalar rápidamente en un espacio tan concurrido como el Metro capitalino.