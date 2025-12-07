  • 24° C
Sonora

Preparan peregrinar al cerrito de la virgen

Será el viernes 12 de diciembre en Navojoa, el cual iniciará a partir de las 12:00 del mediodía desde el Santuario

Dic. 07, 2025
La peregrinación  hacia el cerrito de la virgen en Navojoa, se ha convertido en una tradición que año con año reúne a cientos de feligreses durante el 12 de diciembre, por lo que el padre del Santuario de Guadalupe, Mauro Ríos Leyva, invitó a participar.

La caminata para este año, está programada para este viernes 12 de diciembre, el cual dará inicio justo después de la misa de las 12:00 del mediodía que se celebrará en el Santuario de Guadalupe.

En cuanto al trayecto, explicó será desde la iglesia hacia el Ejido Antonio Rosales-Las Ánimas, lugar donde se ubica el Cerrito, con una duración promedio de tres horas, marcada por una jornada de oración y señal de fe.

El sacerdote del Santuario de Guadalupe, recordó que se trata de un acta que mueve muchas familias, con muchos de ellos que acuden en para agradecer por los milagros cumplidos a al virgen de guadalupe, mientras otros más, para elevar una petición.

"Igual que el año pasado lo haremos el 12 de diciembre, celebramos la misa y nos regresamos al templo para la última misa y peregrinación", enfatizó.

Para quienes vayan a sumarse en la visita al cerrito de la virgen, pidió el tomar las debidas precauciones, como el mantenerse bien hidratados, llevar ropa cómoda y adecuada para caminar.

También recordó que durante esta semana, seguirán las misas y peregrinaciones hacia el Santuario, como parte del Docenario a la Virgen de Guadalupe.

DATO:

La salida está programada a las 12:00 del mediodía de este viernes 12 de diciembre.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
