Diciembre es un mes de alta incidencia delictiva, por lo que reforzarán vigilancia en Navojoa

Al ser el mes de diciembre una de las temporadas donde suele incrementar la incidencia delictiva en Navojoa, asociado a robos o intentos de fraude, Seguridad Pública reforzará la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, pero también en las colonias, donde muchas familias salen a vacacionar.

Lázaro Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal, informó que en el mes decembrino, hay mayor riesgo de delitos, ya que muchas personas reciben aguinaldos o gratificaciones de fin de año, llegándose a convertir en el blanco de la delincuencia, por lo que se reforzará la operatividad.

"Diciembre es el mes más crítico para nosotros, debemos redoblar la vigilancia en el sector comercio, pero también bancos y en las hotelerías, en las colonias, donde muchas familias se van de vacaciones y dejan sus casas solas, lo que contribuye a que se presenten robos", precisó.

Actualmente, indicó que en Navojoa los delitos de mayor impacto sigue siendo la violencia familiar, mientras que el robo a comercio ha ido la baja, sin embargo, con el objetivo de que no incremente la incidencia delictiva, se contempla el asignar elementos con recorridos permanentes por toda la ciudad.

Como se había señalado con anterioridad, explicó que las extorsiones y fraudes al interior de los cajeros representa foco rojo, pero también los intentos de extorsión telefónica, que se llegan a volver frecuentes en esta temporada del año.

Parra Portillo instó a la sociedad a tomar precauciones y denunciar al 911 si se es víctima de algún delito, a fin de poder intervenir de manera inmediata.

"Ya metimos más personal, en este mes se nos llega a subir los índices delictivos porque hay aguinaldo o cobros, también a quienes vayan a salir fuera de la ciudad, es importante que den aviso, para realizar recorridos en esas zonas y evitar robos", culminó.